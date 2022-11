A Aislinn Derbez le gusta compartir fotos sexys: dice que no tendrá novio en un año

Actualmente Aislinn Derbez disfruta al máximo su etapa de soltera, tanto así que no oculta las fotos sensuales que se ha tomado y las sube a sus redes sociales, además reiteró el amor que le tienen sus hermanos a ella y adelantó que su padre Eugenio Derbez está mejor de salud.

“¿Qué tiene de malo de repente una foto sexy? A mí me divierte, no es lo que hago a cada rato, de repente me gusta aventar ‘la bombita’. Las fotos (que me tomo) son bastante cuidadas, bonitas y artísticas”.

Respecto al trato que tiene con sus hermanos comentó que se hacen los celosos, pero en realidad son buenos y hasta a veces se hacen amigos de la persona con la que ella está saliendo.

En estos días, dijo, son momentos perfectos para aprovechar su soltería, así que pide a la prensa que no le “pongan” novios hasta el próximo año; se decidió darse 12 meses sin pareja.

“Disfrutando toda la soltería a toda lo que da, es una etapa súper bonita para mí porque antes me daba miedo estar sola y quería novio para todo y ahorita al contrario, es la primera vez que estoy disfrutando plenamente el estar soltera por eso no me pongan a cualquier persona”.



Derbez se recupera

De su padre Eugenio Derbez comentó que está perfecto, cada vez más tranquilo, más móvil y cada vez hace su vida más normal.

“Está yendo a sus rehabilitaciones, eso hace que esté mucho mejor, así que estamos muy contentos de que esté teniendo una vida más normal. Ya cada vez mueve mejor el brazo”.

Como ambos viven en Los Ángeles, Aislinn señaló que lo ve a cada rato, por lo menos cada fin de semana para participar en algún juego de mesa.

“Alessandra fue quien más le sufrió, ella estuvo al pie del cañón todos los días, desde darle de comer, bañarlo, acompañarlo a subirlo, bajarlo. Ahí es donde se ve el verdadero amor, mis respetos para ella porque sí fue quien se rifó en eso”.

En días recientes la actriz fue reconocida como una de las “Mujeres del año” de la revista Glamour al lado de mujeres como Martha Debayle, Ximena Saruñana, Katya Echazarreta, Greta Elizondo y Alejandra Ambrosio.

