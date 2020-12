Aislinn Derbez "contrata" a Alessandra Rosaldo para lavar trastes

Durante las vacaciones entre la Navidad y el fin de año mucha gente en lo único que piensa es descansar. Entre ellas está Aislinn Derbez, quien dijo su cocina estaba desordenada por la temporada, aunque fue Alessandra Rosaldo quien dijo que no solo es en estas fechas y, al no soportarlo, se puso a lavar los trastes.

"¿Por qué haces eso? ¿Otra vez, eso es lo único que haces cuando vienes a mi casa?", fue como reprendió en un inicio la hija de Eugenio Derbez a su cantante luego que mientras estaban acomodando su regalo de Navidad, la intérprete estaba dentro del hogar haciendo limpieza.

"Es que si no lo hago yo… no entiendo cómo puedes vivir así, tu cocina está…", fue como contestó la intérprete a las palabras de Aislinn, quien defendió su coocina con que eran los "holidays", pero que "llevan siendo los holidays como seis meses".

"No seas exagerada, hago lo que puedo, trato de mantenerla lo más limpia posible, pero eso de lavar trastes no más se me da", afirmó la actriz de cintas como "A la mala", "Macho" y "Abolición de la propiedad".

Agregó que Alessandra estaba exagerando y que ella sí lavaba los trastes, "no crean que soy una madre que tengo trastes por todos lados", pero que la esposa de su papá "es obsesiva compulsiva del orden y de la limpieza. Yo soy una persona normal, nada más normal, como cualquier mamá soltera con hija que destruye la casa y aun así la tengo muy bonita".

No obstante la estrella de producciones como "La casa de las flores" y "La promesa" continuó documentando el aprieto en el que Rosaldo la ponía, cuestionan la limpieza del hogar con diversos comentarios.

"¿Cómo estaría esta casa sin nosotros? Estoy empezando a sospechar que nos invitas, es plan con maña, que solo nos invitas cuando tu cocina está patas arriba, cuando necesitas tu papá te compre una maceta o te mueva las plantas", aseguró Alessandra Rosaldo.



En su último clip Aislinn Derbez contó que tuvo un accidente su fregadero tras el cual por la mañana del sábado parecía que alguien había vomitado allí, pero que era por el agua, por lo que se alegró cuando vio que su madrastra y su padre llegaron al desayuno.

"Quedas contratada para siempre", djo la intérprete a la esposa de su padre luego que ella contó que si las persoans hubieran visto cómo estaba el fregadero, "o me daban una medalla o me contrataban 100 por ciento".

Eugenio Derbez vs la maceta de Aislinn

Y fuera de la casa fue Eugenio Derbez quien seguía peleando con su hija por una maceta que no era de su gusto, mismo por lo cual él le regaló una maceta con motivo de la Navidad.

"Son muy chistosos cuando vienen a mi casa, tú ves macetas y criticas todo lo que hay en mi casa al exterior y Ale viene y limpia todo lo que hay al interior, son como compulsivos impulsivos, los dos virgos…", dijo Aislinn en un video.

A través de sus historias documentó cómo es que su padre colocó la nueva maceta en un lugar en el cual destacaba, además que la maceta que criticaba era mucho más pequeña.

"Oigan, de verdad, creo que es de los mejores regalos de Navidad que he recibido. Está hermosa, gracias papá", fue lo que dijo Aislinn Derbez en Navidad, afirmando que su padre realmente la entiende.

