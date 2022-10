Ahora, el nuevo reto de Fonseca es imitar

Durante los 20 años de carrera que tiene el cantautor colombiano Fonseca ha cosechado diferentes logros, como las recientes cuatro nominaciones al Latin Grammy.

“Lo más importante en un crecimiento artístico es siempre arriesgarse, estar dispuesto a explorar nuevos sonidos, horizontes, dejarse influenciar, yo creo que la música siempre debe estar ahí y para mí ha sido ese mi gran crecimiento, no tenerle miedo a entrarle a nuevos sonidos y a nuevas formas de ver la música”, dijo Fonseca.

Sin embargo todavía le faltan varias metas por cumplir y una de ellas, dijo, es animarse a caracterizarse para imitar a alguien.

“Quiero hacer algo de imitación, es parte de lo que sueño, de lo que veo y vamos a trabajar en ello. Me encantaría hacer algo diferente a lo que he hecho, en eso estamos, echándole cabeza para ver a qué nos encontramos”.

El intérprete fue parte del jurado del reality El retador, cuya final se transmitió este domingo en Las Estrellas, en el que compartió espacio con Lupillo Rivera, Alicia Villarreal, la India Yuridia y la coreógrafa Arcelia de la Peña.

Durante estos dos meses de grabaciones, Fonseca señaló que aprendió aún más de la cultura mexicana, y todavía tiene deseos de explorar más.

“Yo siempre he querido mucho a México y considero que conozco la cultura mexicana pero al estar aquí me he sumergido aún más en todo sentido, en su gente, su talento, su música y ahora en su imitación, en su baile, en todo. He aprendido todavía más”.

Anteriormente el músico ya había sido crítico en el programa de canto A otro nivel, en su natal Colombia.

Ahora sigue de gira en la promoción del noveno álbum de su carrera, Viajante, que lanzó en abril pasado y que es el trabajo que le dio las cuatro nominaciones al Grammy latino.

Con este disco festeja 20 años de carrera y con él regresará en abril de 2023 para realizar una gira por México.