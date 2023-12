Ahora, Donald Trump asegura que "le suplicaron" para que apareciera en "Mi pobre angelito 2"

Aparentemente, a Donald Trump no le cayó en gracia que el director de "Mi pobre angelito 2" revelará que fue el propio expresidente quien le pidió aparecer en la película, como condición para dejar a la producción filmar en la recepción de su hotel, pues a pocos días de que se viralizaran estas declaraciones, el político ya salió hablar y asegura que, en realidad, fue Chris Columbus quien "le suplicó" para que apareciera en una de las escenas.

La semana pasada, se revivieron las declaraciones que Chis Columbus, director de "Mi pobre angelito" y otras éxitos películas, hizo en 2020 para "Bussines Insider", en el que realizó una serie de revelaciones, nunca antes hechas, acerca del detrás de cámaras de la secuela que impulsara a la fama a Maculay Culkin, en la que da vida a Kevin McCallister, un pequeño niño que se queda sólo en casa, luego de que su familia lo olvidé cuando salen de presurosos de su domicilio para no perder un vuelo.

Columbus, creador de cintas como "Los Goonies", "Gremlins" y "Papá por siempre", dijo al medio que para la segunda parte de "Mi pobre angelito", en la que Kevin toma un avión equivocado que, en vez de llevarlo a Miami, donde los McCallister vacacionarán, el pequeño llega a Nueva York, ciudad en la que emprenderá un viaje en solitario, hospedándose en el Hotel Plaza, un importante y lujoso hotel ubicado en la quinta avenida de "la Gran manzana".

Lee también: Donald Trump pidió aparecer en "Mi pobre angelito", como condición para permitir que la filmaran en su hotel

Para filmar la estancia de Kevin en el hotel de lujo, el director llego a la conclusión de que sería muy complicado recrear en los estudios de 20th Century Fox, por lo que decidió que las escenas serían grababas en el Plaza, pero, para lograrlo, primero tenía que hablar con su propietario, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cuando Chris y su equipo hablaron con Trump -dijo a "BI"- el político puso una condición, pues le solicitó que escribiera una escena para que realizara un cameo, petición que no fue del agrado del cineasta, debido a que no se trataba de un favor, pues la producción estaba dispuesta a pagar la cuota que el empresario pusiera.

Con la soga en el cuello, el cineasta aceptó y aunque temió que el público reaccionara negativamente a la parición de Trump, ocurrió todo lo contrario, pues cada que un espectadora o espectador veían la película por primera vez, mostraban gran entusiasmo al ver al expresidente en pantalla.

Eso, por supuesto, no impidió que el director mantuviera una postura crítica, pues no dejó pasar desapercibido el hecho de que el político apareció en la película por intimidar a la producción.

"Es un gran momento (de la película) para la audiencia, pero sí se abrió camino en la película, a través de la intimidación", afirmó.

Y aunque estas declaraciones las realizó hace tres años, cuando "Mi pobre angelito 2" cumplió 28 años desde su estreno, a pocas horas de celebrar la Noche Buena y la llegada de la Navidad, la antigua entrevista de Columbus resurgió, situación que parece haber irritado a Trump, pues no se quedó callado y ya dio a conocer su versión de los hechos.

Lee también: Robin Williams improvisó durante toda la película de "Un papá por siempre"

El expresidente de EU público en su cuenta de "Truth Social", red social lanzada por sí mismo, que las cosas no habían sucedido como Columbus las recordaba, pues de acuerdo a su versión, fue el director de la película quien "le suplicó" para que hiciera una aparición, petición a la que supuestamente se resistió, pero luego de que Chis y su equipo insistieran persistentemente, aceptó.

Esto escribió:

"30 años atrás (¡qué rápido pasa el tiempo!), el director Chis Columbus y otros me suplicaron para que hiciera un cameo en ´Mi pobre angelito ´', habían rentado el Plaza Hotel, en la época en que fui su propietario, yo estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Ellos fueron muy agradables, pero sobre todo, persistentes, así que accedí y, el resto, el historia. Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue todo un éxito, y sigue siéndolo, especialmente cuando se acerca la Navidad, las personas me llaman cuando está al aire. Ahora, sin embargo, 30 años después, Columbus (¿Ese es un nombre real?) declaró que había sido yo quien me puse a mí mismo dentro de la película, nada podría estar más alejado de la verdad. Ese cameo ayudó a la película a que fuera exitosa, pero si fui yo quien me impuse y los intimidó, ¿por qué me pusieron ahí y mantuvieron mi escena por los próximos 30 años? Es porque yo fui y sigo siendo (importante), genial por la película, ¡ese es el por qué! (Es) Sólo otro chico de Hollywood haciéndose publicada con Trump ¡para sí mismo!".

Sin emabrgo, no hay que perder de vista, que en ese mismo año (1992), la película "Perfume de mujer" se filmó en ese mismo hotel y su director, Martin Brest, contó que Trump también pidió a su producción que condicionaran una escena en la cinta para que interatuara con Al Pacino, quien dio vida al personaje del teniente coronel Frank Slade.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc