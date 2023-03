Adriana Riveramelo y el motivo por el que está sentida con Esteban Arce

Adriana Riveramelo tiene una prolífica carrera como conductora en la televisión, sin embargo, llegó una época en que ya no requirieron de su aparición en “Matutino Express”, debido a que buscaban rostros más jóvenes para la conducción de espectáculos, situación que la afectó no sólo porque perdió su trabajo, sino porque Esteban Arce, titular del programa, no le advirtió de la decisión que habían tomado los productores.

En una entrevista que Mara Patricia Castañeda realizó hace unos meses, la conductora reveló que antes de interesarse en la conducción, apostó por la carrera de la actuación, pues incursionó en el CEA de Televisa y hasta participó en algunas telenovelas como actriz. También lanzó un disco en una época, cuando todavía era muy joven, sin embargo, no fue hasta que participó como presentadora de TV que supo que para eso estaba hecha.

Desde pequeña -reveló Adriana- jugaba a realizar funciones teatrales con sus amigas y vecinas, por lo que afirmó que su pasión por la televisión es motivada por “vocación”, aunque reconoció que el medio es un área profesional muy complicada, ya que quienes se dedican al entretenimiento se enfrentan a una constante competencia.

Y aunque Riveramelo se convirtió en una de las conductoras más conocidas de Televisa, empezó su carrera en TV Azteca, en el área de noticias, por lo que antes de dedicarse a los espectáculos, fue reportera de “Ciudad de desnuda”, un programa en el que tenía que estar en búsqueda de la nota roja, denuncias citadinas y accidentes.

“Ahí conocí la realidad que se vive en México, vaya… yo vivía en una burbuja de color rosa, yo no sabía lo que era ir a Ecatepec, a Ciudad Neza donde hay una necesidad de muchas cosas en muchos sentidos”, recordó.

Pero poco a poco se introdujo en los espectáculos, la sección que siempre le llamó la atención, y luego de dejar la televisora del Ajusco, debido a que los directivos no querían que apareciera en pantalla pues estaba en una relación con Pablo Latapí que, en esa época, todavía era casado, por lo que dio las gracias y se retiró de TV Azteca, ya que ella quería perseguir su sueño de ser conductora.

Fue así que Adriana llegó a Televisa, junto a Pepillo Origel, para conducir “La botana” y, más adelante, llegó la oportunidad de que formara parte de “Matutino Express”, en donde se convirtió en la encargada de los espectáculos por 12 años.

En entrevista, la conductora aclaró el por qué salió del proyecto del que formó parte por tantos años, pues recuerda que la producción estaba presionando con la falta de raiting, por lo que les advirtieron que se llevarían a cabo cambios para combatir los problemas de audiencia; fue así que el directivo de Foro TV la mandó a llamar.

“Me dijo que planeaba hacer varios cambios dentro del programa, que yo ya no estaba contemplada en el programa, que querían refrescarlo y sí metieron caras nuevas”, destacó.

“De entrada lógicamente no fue fácil asimilarlo en principio, no fue fácil soltarlo, no me gustó la manera en que me lo manejaron, pero yo ya empezaba a sentirme cansada por el horario y por lo que te demanda (…) hay muchas personas que creen que hacer televisión en vivo es muy fácil, llegar, sentarte y cotorrear y a la verdad es que no, yo llevaba la titularidad del segmento de espectáculos”, destacó.

Y aunque recuerda que ella también tenía el deseo de probar suerte en nuevos proyectos, no perdió de vista el sentimiento que le produjo que Esteban Arce no le contara lo que estaba sucediendo.

“Algo que me pudo mucho fue que Esteban no me lo dijera porque yo estoy segura que él sabía cómo estaban las cosas, siendo el titular del espacio, no fue una decisión de él, eso me queda claro, pero él estaba enterado pero me hubiera gustado saberlo por él”, confesó.

