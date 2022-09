Adela Micha aconseja a Joanna Vega tras polémica con Gustavo Adolfo Infante

Tras la polémica que generó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa “Sale el sol” por arremeter contra sus compañeras, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, los comentarios de personalidades allegadas al medio salieron a la luz, entre ellas la de Adela Micha quien le sugirió a Joanna que se fuera del programa por dignidad.

Recordemos que fue durante una emisión en vivo donde Adolfo explotó contra las conductoras y les dio a entender que desacreditaban constantemente su trabajo, además que él tiene cercanía con figuras del espectáculo y e información exclusiva.

“El hecho de que yo tenga fuentes que ustedes no tienen... a ver pérenme, no se ardan. Yo sí tengo las notas y ustedes no las tienen. Esa es la realidad, aquí se trata de decir la verdad nada más. El día de ayer con Yolanda Andrade, yo traigo la exclusiva y ustedes se le van directamente a la yugular, pónganse a trabajar, saquen sus notas”, dijo, lo que suscitó controversia en las redes.

Lee también: Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, destruye peluche del Dr. Simi durante concierto

El momento tenso escaló luego de que Adolfo amenazara con renunciar si no sacaban a su compañera.

“Empezando con Joanna Vega, (las desacreditaciones) a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa o que quite a Joanna, porque yo no puedo estar aquí con ella”, señaló.

Ante esto, Micha expresó en su programa “La Saga”: “Joanna debía decir ‘me voy’, que no le faltaría empleo, yo creo que no. Me imagino la tensión ¿Por qué quieres hacer un programa en donde nadie se puede ver con nadie?, No, Joanna, salte de allí yo creo que ahora sí por dignidad’'.

Lee también: ¿Chayanne eres tú? El cantante apareció en redes con algunos arreglitos y sus fans reaccionaron

A la conductora también le pareció que la producción de “Sale el sol” no actuó de la mejor manera, ya que sintió que le dieron preferencia al periodista.

“La cadena de televisión tendría que haber actuado de otra forma, son conductas inaceptables. Le dijo (Adolfo a Vega) ‘tú o yo’ y, evidentemente, la empresa se decantó por él”.

También dijo que lo que pasa en “una familia” se queda dentro y no se sacan los trapos al sol.

“Yo creo que eso una empresa no debiera permitir. Creo que Joanna debería de decir –me voy, reiteró la periodista.

También dijo que desde su punto de vista se tendría que haber salido Infante porque él provocó la situación, “pero que si se queda él, que se vayan ellas”, agregó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.