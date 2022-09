"Hasta donde tope", así contestó Alfredo Adame a los cuestionamientos sobre la denuncia legal que interpuso el día de ayer contra los dos sujetos que lo golpearon a las afueras de su casa, provocándole serias lesiones en el cráneo y el ojo derecho.

Esta mañana, el conductor arribó al Hospital Gea Gonzáles ubicado en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, donde recibirá atención médica, y accedió a hablar con algunos medios para explicar cómo se encuentra tras el brutal ataque.

"Estás heridas me van a tener que hacer forzosamente una cirugía, ojalá no sea desprendimiento de retina. Pasé muy mal la noche, ayer cuando llegué aquí estábamos con la adrenalina todavía arriba volví el estómago y regresé a mi casa bajoneado, como guango, y no pude dormir como hasta las seis de la mañana de estar pensando en todo lo que pasó e iba a pasar", dijo a su llegada.

De acuerdo con sus declaraciones, los doctores tendrán que hacerle una evaluación a su rostro para definir si los golpes ameritan cirugía, de ser así, necesitaría que le colocarán cuatro placas de platino.

"Si es de urgencia tendría que quedarme aquí, y checar si es desprendimiento de retina pues aprovechar el mismo barco para resolver ese problema también", agregó.

Además, aseguró que los sujetos que se encuentran detenidos por propinarle una golpiza, "son malandros" y que venían siendo perseguidos por la policía cuando arremetieron a balazos contra un hombre y una mujer a bordo de una camioneta.

El hombre perdió la vida y la mujer sufrió un disparo en el hombro.

Adame también habló sobre el policía que lamentablemente murió durante el incidente, y le dedicó unas palabras a la familia.

"Mi más sentido pésame al policía que perdió la vida, murió haciendo su deber", comentó.

Sobre el proceso legal que inició, reveló que existen algunas pruebas que le darían la razón, entre ellas un vídeo del momento exacto de su ataque que se fue directo a periciales para determinar el castigo a los hombres que lo agredieron.

"Se ve como uno de ellos agarra una piedra y me golpea por atrás, esos tipos son malandros, pero ya están identificados y detenidos" compartió.

Asimismo negó que los hombres lo haya atacado por estarlos grabando; y aclaró que aunque así hubiera sido no era razón suficiente para que se fueran en su contra de esta manera:

"Que yo sepa grabar no es ningún delito, además yo no tengo ninguna grabación, en mi celular tengo todos los saludos y mentadas de madre que envió, pero ningún vídeo de ellos, los vídeos son de los vecinos", compartió.

En esos vídeos se confirma lo que los doctores le comentaron, pues la herida en su ojo derecho no fue realizada con el golpe de un puño.

"Ellos me dijeron que debía de ser con un tubo, o con un boxer, o algo similar, algo contundente, una fractura no te la provoca un puñetazo" agregó Adame.

Finalmente, reveló que sus hijos no se han interesado por su salud "no y no me interesa", concluyó Adame y continúo su camino a la entrada donde los oficiales le pidieron ingresar.

