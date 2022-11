Adamari López: 3 minivestidos coquetos que la confirman como la más hermosa de "Hoy"

Adamari López es sin dudas una de las actrices y conductoras más queridas de Latinoamérica. Pero la protagonista de “Mujer de madera” también ha sabido aprovechar su fama en las redes sociales para consagrarse como una de las mujeres más elegantes que existen.

La ex pareja de Luis Fonsi siempre está compartiendo con sus seguidores de Instagram algunos de sus looks más coquetos y femeninos.

El primer look para destacar de Adamari López consiste en un vestido color fucsia de manga larga y largo midi, ya que llega hasta las rodillas. La falda del vestido contiene un pequeño volado y eso ayuda a generar volumen en la zona de las piernas. La conductora lo combinó con unos zapatos de tacón en color rosado.

Foto: Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

El segundo look de la conductora consiste en un vestido de un solo hombro en color celeste pastel. Adamari López lo combinó con unas sandalias en color nude y eligió llevar su cabello suelto y con algunas ondas naturales.



Foto: Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

Como tercer y último look, Adamari López lució un infaltable y clásico vestido negro el cual presentaba una mangas con mucho volumen. La conductora lo combinó con unos zapatos en color negro. En cuanto al cabello, López decidió llevarlo suelto pero con algunas ondas al agua.



Foto: Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

La mayoría de estos looks han sido lucidos por Adamari López en el programa “Hoy”, pero otros también los ha lucido en los diversos shows a los que ha asistido. Adamari no arma estos looks sola, ya que siempre la ayuda la estilista Denise del Pino, de Bendito Closet. Denise se encarga de buscar opciones en diversas boutiques de Miami para que López elija con cual quedarse.

¿Adamari López está en pareja?

Desde hace varios meses que López se muestra en las redes bailando con Martin Mitchel, un instructor de zumba. La química entre ellos es evidente, pero la conductora no ha confirmado si están en una relación. “Estoy bien, estoy tranquila, mi corazón está bien", aseguró López.