Adamari está agradecida con el público mexicano

La conductora y actriz Adamari López tiene un cariño especial por el público mexicano pues, explica, siempre ha sentido su respaldo.

Aunque lleva alejada varios años de las pantallas nacionales (su última telenovela con Televisa fue Alma de hierro, con la que fue villana en 2009), no olvida que “aquí me abrieron las puertas de sus hogares cuando yo comencé en telenovelas, hace muchos años”.

Por ello, ahora que está de vuelta al frente del programa ¿Quién caerá?, que ya estrenó por Canal 5, de TelevisaUnivision, tiene la convicción de demostrar lo que puede hacer y, en especial, la capacidad de las mujeres en un show de trivia.

“Es un programa de concurso, la mujer usualmente no es considerada para hacer este tipo de programas, sobre todo las latinas”, reflexiona la actriz en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Es una oportunidad que se le da más a los hombres. Ahora hay más apertura, Canal 5 tiene una nueva propuesta para la mujer en ese aspecto, que nos da más oportunidades y creo que es maravilloso poder estar en esa plataforma creciendo profesionalmente”, señala la actriz.

Adamari explica que, aunque había recibido varias propuestas para volver a México, sus circunstancias personales —como el cáncer de mama que superó después de 12 cirugías— no se lo permitieron; además, durante más de una década tuvo un contrato en EU para un show que se transmitía por las mañanas.

“En aquel momento estaba difícil, o recién había terminado la relación que tenía, o había terminado alguna de las operaciones, entonces estaba en una etapa en la que no sabía qué era lo correcto”, detalla Adamari.

Ahora en ¿Quién caerá?, que se transmite de lunes a jueves a las 21:00 horas, López es la encargada de conducir un concurso en el que los participantes deben responder a diferentes preguntas de cultura general para ir avanzando de nivel hasta lograr ser los dueños de una cantidad de dinero acumulada.

Voz a las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró ayer, ella celebra que haya habido otras mujeres en la televisión que le abrieron espacio para hoy estar al frente de un programa como este y espera ser referencia para otras generaciones jóvenes.

“Veo que otras mujeres abrieron paso para mi generación y gracias a que ellas empezaron este movimiento. Hoy (ayer) celebramos el 8 de marzo como un día en específico, pero también durante todo el mes y el año.

“Yo he sido afortunada que me he encontrado con buenos productores y cadenas de televisión que me han respetado, no he sentido tantos obstáculos, pero sé que hay otras mujeres que sí lo han pasado difícil”, acepta.

A esas mujeres que están viviendo una injusticia por cuestión de género, la conductora les pide que sean generosas con ellas mismas como primera medida de cambio y que promuevan esas acciones con otras mujeres como símbolo de sororidad.

“Las invitaría a que se quieran y se acepten como son y que se preparen en términos de educación para poder lograr los sueños que quieran; si se preparan seguramente van a tener más herramientas para no permitir, y salir adelante. También buscar ayuda en las cuestiones en las que necesitemos”, asegura.