Actuación de Billie Eilish en el Oscar hace llorar a Ariana Grande

Uno de los momentos más emotivos durante el primer bloque de la edición 96 del Oscar fue durante la presentación musical de Billie Eilish y su hermano Finneas O´Connell en el piano, quienes interpretaron “What was I made for?”

Esta balada se encuentra nominada a Mejor canción y forma parte de la banda sonora de la película “Barbie”; previamente la pieza ya se llevó el Globo de Oro.

Cuando el telón del teatro Dolby, en Los Ángeles, se levantó, los dos músicos arrancaron con esta melodía con el acompañamiento de la música de una orquesta, teniendo como escenografía únicamente juegos de luces color rosa, haciendo alusión a la cinta.

Lee también: Premios Oscar 2024 en vivo: sigue minuto a minuto la ceremonia y los ganadores

Eilish de pie y en ocasiones cerrando los ojos fue como cantó este tema, en el que muchas estrellas del cine y música se conmovieron, como lo fue Ariana Grande, quien no ocultó su emoción al escuchar este éxito.

En cuanto terminó la canción, Grande fue de las primeras en aplaudir al par de músicos, a quienes también les echó un grito para expresar su admiración.

Billie vestida con una camisa blanca y un saco, con diadema y moño rosa, abrazó a Finneas antes de retirarse del escenario.

Lee también: Messi, el perrito del Oscar 2024 que opacó a los nominados

Una tarde y parte de la noche fue lo que se le llevó a esta pareja de hermanos componer el tema que salió de la inspiración de un corte de la película sin postproducción, ni corrección de color que la directora Gretta Gerwing les mostró, de acuerdo con lo informado por Rafael Sarmiento.

“What was I made for?”, que se traduce al español como “¿para qué fui hecho?” habla de una chica que está triste porque no sabe cómo sentir, pero quiere intentarlo, además de que olvidó cómo ser feliz; fue el quinto sencillo del soundtrack de “Barbie”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc