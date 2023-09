Actriz trans acusa a Emma Roberts de haberla discriminado

La actriz Angelica Ross acusa a Emma Roberts por la actitud transfóbica que adoptó mientras trabajaban juntas en "American Horror Story" hace cinco años, pues asegura que fue sarcástica cuando uno de los actores que trabajaban les pidió que se relajaran y se comportaran, haciendo alusión a que las dos eran unas "damas", denominación que le sorprendió a la actriz, dando a entender que Ross no era una mujer.

Ross, una actriz transexual que se ha dado a conocer por su emprendimiento como activista en pro de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, recurrió a su cuenta de Instagram para revivir un incómodo episodio que vivió a lado de Emma Roberts, cuando Ryan Murphy y Brad Falchuk, creadores de la serie, las convocaron para formar parte del electo de su onceava temporada en 2018.

Angelica, de 42 años, recuerda que se encontraba en el set de filmación, cuando Emma, de 32, le dijo a John Carrol Lynch, otro actor con el que trabajaban, que Ross estaba siendo mala con ella y, aunque reconoció que la actriz usó un tono bromista para llevar a cabo si acusación, la tensión entre las dos era obvia, sobre todo, porque considera que la que estaba portándose de forma descortés con ella era la propia Roberts.

"Estaba parada frente a ella, estábamos conversando y entonces ella va (y dice): ´-John, Angelica está siendo mala´, supe que no le estaba diciendo en serio así que pensé, ´lo que sea´, entonces John invertino y dijo: ´-Ok, damas, ya saben... ya fue suficiente, vamos a regresar a trabajar´, narró Angelica.

Sin embargo, la sorpresa e indignación se apoderó de la actriz al ver la reacción que Emma tuvo cuando Carrol Lych uso la palabra "damas" para referirse a ambas.

"Ella ni siquiera me miró, mientras cubría su boca y sus labios pronunciaban la frase: ´-¿No quisiste decir ´damas´?´ y se dio la vuelta y regresaba a su lugar pero pude verla desde la cámara", destacó. "¿Qué carajos acabas de decir¨", pensó Angelica mientras trataba de procesar todo lo que había sucedido.

"Me le quedé viendo, me quedé parada en donde estaba y ella se alejó; mi sangre estaba hirviendo, hirviendo", rememoró, pues se quedó callada ya que supo que si decía algo, la afectada sería ella y no Roberts, debido a que la actriz cuenta con mayor reconocimiento en la industria del cine que ella.

"Si digo algo, se irán en contra de mí, yo seré el problema, y lo sé porque antes hubo alguien que expuso a la producción sobre los comportamientos de Emma y su acusación le trajo repercusiones, así cuando vi eso fue como: ´-He terminado´", contó.

A partir de ahí, Ross tomó la determinación de no volver a entablar una conversación con Roberts en lo que restaba para que la filmación llegara a su final, pues en el único momento que tenía contacto con ella era frente a la cámara, distanciamiento que no pasó desapercibido para la joven, la que llegó a cuestionarla si todo se encontraba bien, sin embargo, Angelica prefirió callar y no hacer de su conocimiento por qué había cambiado su forma de tratarla.

"Tenía escenas juntas pero nunca le hablé, ellla podía sentir la energía que provenía de mí, por lo que me preguntó: ´-¿Todo está bien? No has estado hablándome?´", dijo.

Angelica Ross revela los comentarios transfóbicos de Emma Roberts durante el rodaje de AMERICAN HORROR STORY: 1984. pic.twitter.com/iNKLP3z6gS — TerrorActo (@TerrorActo_) September 20, 2023



