Actores que empezaron, pero no llegaron al final de la novela

Además de los retos de producción, las telenovelas enfrentan la misión natural de lidiar con la vida personal de cada actor que encarna a los personajes, por eso no siempre es garantía que el reparto de inició llegue hasta el final de la trama.

En algunos casos los intérpretes son sustituidos inevitablemente, como es el caso de Eleazar Gómez, quien tras ser acusado de violencia familiar será sustituido en “La mexicana y el güero”, del productor Nicandro Díaz.

Estos son algunos casos en los que el elenco de una telenovela se modificó repentinamente cuando ya estaba al aire:

Edith González

En 1987 la actriz renunció a la telenovela "Rosa Salvaje" protagonizada por Veronica Castro y argumentó que lo hacía a causa de malos tratos en la producción. Algunas escenas ya estaban grabadas como una en la que Castro le arroja tallarines sobre su rostro y que entonces dio de qué hablar a los seguidores de la historia. Gónzalez fue sustituida por Felicia Mercado.

Para 2004 la actriz, que falleció en 2019, tuvo que volver a abandonar un rodaje a causa de su embarazo, se trató de “Mujer de madera”, donde ella tenía el papel protagónico, que otorgó a Ana Patricia Rojo.

Fernando Carrillo

“Siempre te amaré” fue el título de la telenovela en la que Fernando Carrillo fue sustituido por Arturo Peniche como protagonista.

El proyecto tuvo tan buen recibimiento que estuvo al aire en dos etapas durante medio año, lo que le complicó al actor venezolano seguir. Era el año 2000 y Carrillo tenía otros proyectos que le impedían continuar, por lo que el productor Juan Osorio lo despidió.

Daniela Luján

Del proyecto infantil “Amigos por siempre” surgió una enemistad entre las actrices Belinda, que era protagonista y Daniela Luján, quien llegó a sustituirla en 2002 cuando el proyecto estaba en pleno auge exitoso. La razón también fue a causa de que el proyecto se alargó y Belinda tenía otros compromisos.

“Yo no la veo competencia es totalmente diferente a mí, ella no impone moda, es una niña actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda, yo la veo normal, que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas”, declaró Belinda en televisión a los 13 años.

Adriana Nieto

Cuando disfrutaba de su primer papel protagónico, Adriana Nieto fue sustituida por la actriz Irán Castillo en la telenovela “Locura de amor”, que se transmitió de mayo a octubre del año 2000.

En aquel entonces no se dio a conocer el motivo, pero años después ella misma declaró que había sido despedida sin razón. Sin embargo, hubo una controversia en la que afirmaban quela sacaron porque se quejaba mucho, entre otras cosas por no querer besar a su pareja en la ficción, el actor Juan Soler.

Pedro Fernández

Tres meses después de iniciar con la telenovela “Hasta el fin del mundo”, mientras Pedro Fernández triunfaba como protagonista junto a Marjorie de Sousa, anunció que abandonaba el proyecto por cuestiones de salud.

“He tenido cinco meses de un ritmo sumamente alto, he bajado mucho de peso, la recomendación médica es que tengo que bajar el ritmo”, declaró en una conferencia de prensa el 27 de octubre del 2014.

Para sustituirlo llegó David Zepeda, quien se consolidó como uno de los galanes de televisión y posteriormente hasta se lanzó como cantante.

