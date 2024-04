Actores de Marvel que ya murieron y la situación familiar de Pedro Fernández; lo más leído de la semana

La última semana completa de abril estuvo llena de información en el mundo del espectáculo y el entretenimiento: premiaciones, sucesos importantes en la vida de actores y cantantes, así como conversaciones en torno a su vida personal y esto fue lo más leído por las y los internautas.

Los 5 actores de Marvel que ya fallecieron pero pocos sabían

El universo cinematográfico de Marvel ha perdido a varios actores icónicos a lo largo de los años, pero su legado perdura en la pantalla grande. Ray Stevenson interpretó a Volstagg en la saga de "Thor", Reg E. Cathey dio vida al Dr. Franklin Storm en "Los Cuatro Fantásticos" y Michael Clarke Duncan dejó una marca indeleble como Kingpin en "Daredevil". Lucy Gordon participó en "Spider-Man 3" y Bill Bixby fue recordado por su papel en la serie "El Increíble Hulk". Cada uno de ellos contribuyó de manera diferente al Universo Cinematográfico de Marvel, inspirando a generaciones de fanáticos.

Estos actores, aunque ya no estén físicamente, permanecen en la historia del cine. Su dedicación se refleja en las obras que protagonizaron, su legado va más allá de su partida física. Su contribución al Universo Cinematográfico de Marvel seguirá siendo apreciada y recordada por los fans en todo el mundo.

Pedro Fernández responde a la petición de su padre de reencontrarse: “lo pasado, pasado está”

Pedro Fernández respondió a la petición de su padre, don Pepe Cuevas, de reencontrarse, y dejó claro que prefiere no revivir heridas del pasado. A pesar de haber sido un niño prodigio en la música, su relación con sus padres fue complicada, ya que administraron sus ganancias sin su consentimiento. Aunque Pedro ha hablado sobre esta relación fracturada en el pasado, ahora se enfoca en su presente, destacando que ha construido una familia sólida junto a su esposa e hijas, y que su enfoque está en ser un mejor ser humano cada día.

Por otro lado, don Pepe Cuevas, conmovido, manifestó su arrepentimiento por no haber sostenido una relación más cercana con su hijo. A través de redes sociales, le pidió una oportunidad para remediar los errores del pasado. Aunque Pedro no ha dado una respuesta definitiva, ha enfatizado que su enfoque está en el presente y en ser una mejor persona, dejando claro que no está interesado en dar un si la petición.

Érika Buenfil aprueba que su hijo use vestidos: “yo se los presto”

Érika Buenfil hizo público el apoyo a su hijo Nicolás en su decisión de usar vestidos, llegando incluso a prestarle su propia ropa para que lo haga. A pesar de las controversias y especulaciones sobre las preferencias sexuales de Nicolás, Érika lo apoya y se muestra orgullosa de su madurez. Ambos ignoran las críticas y se centran en su relación madre-hijo y en el crecimiento personal de Nicolás.

Premios Platino

La undécima edición de los Premios Platino, que celebra lo mejor del cine y las series iberoamericanas, comenzó con un fuerte mensaje político. Durante la ceremonia, el actor Andy Chango, ganador por su papel en "El amor después del amor", hizo referencia a la situación política y cultural en Argentina, criticando la reducción de apoyos al sector cinematográfico por parte del presidente Javier Milei. El evento, celebrado en Riviera Maya, contó con la presencia de destacadas figuras como Alejandro Speitzer, Juan Pablo Medina y Pablo Larraín.

La gala también fue destacada por la presencia de reconocidos artistas como Michael Buble, acompañando a su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, así como la participación de Galilea Montijo, quien compartió la alfombra con Diego Calva y Enzo Vogrincic, este último protagonista de "La sociedad de la nieve". Esmeralda Pimentel y Yalitza Aparicio brillaron con sus vestidos, siendo el evento también un espacio para celebrar la participación femenina en la dirección de la ceremonia. El Teatro Gran Tlachco fue el escenario de esta celebración que reunió lo mejor del audiovisual iberoamericano.

Rafael Amaya le dice adiós a Aurelio Casillas y “El señor de los cielos”

Rafael Amaya anunció que abandona su icónico papel como Aurelio Casillas en "El señor de los cielos", una serie que le brindó fama mundial durante nueve temporadas. El actor, quien dio vida al narcotraficante, considera que es momento de evolucionar y dejar atrás este personaje que lo catapultó.

El actor destacó la complejidad de su papel, un hombre con un concepto fracturado del amor y un deseo constante de salir del mundo del narcotráfico para proteger a su familia, pero que siempre se ve arrastrado de vuelta por el mismo negocio. El actor, que ha superado sus propias adicciones, se despide con gratitud y orgullo, listo para nuevos desafíos profesionales.

