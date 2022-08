Actor peruano muere tras caer desde el piso 14 de su edificio, estaba aislado por Covid-19

El reconocido actor peruano Diego Bertie falleció a los 54 años. La noticia fue confirmada por Mario Casaretto, comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Según reportaron, el artista nacional habría caído desde el piso 14 de su edificio, ubicado en el distrito de Miraflores, llegando sin vida al hospital.

“Es una lamentable noticia, se ha encontrado a la persona de Diego Bertie en su cochera con múltiples fracturas en las piernas y espalda”, indicó Casaretto. “Ha sido trasladado al Hospital Casimiro Ulloa donde ha llegado en calidad de cadáver, lamentable noticia. Estamos esperando que el hospital dé su comunicado para certificar lo que aparentemente es un tema confirmado. Sí (ha fallecido), es la confirmación que tenemos”.

Un actor sin igual

Cantante, compositor y actor, la carrera artística de Diego Bertie (2 de noviembre de 1967- 5 de agosto de 2022) fue igualada por pocos de sus contemporáneos.

Si bien Bertie hizo sus primeras incursiones en el mundo del espectáculo con su banda Imágenes a partir de 1986, fue su carrera actoral la que realmente lo hizo conocido nacional e internacionalmente, comenzando con la novela “Rosa de América” en 1988, para luego participar en icónicas series de los 90 como “El hombre debe morir” y “Natasha”.

Esta relevancia en la televisión continuó hasta la actualidad y en los últimos años también protagonizó series como “Los exitosos Gome$” y tuvo un papel central en la popular teleserie “De vuelta al barrio” como el villano Luis Felipe Sandoval.

Su carrera en la pantalla grande fue igualmente notable, comenzando con un papel menor en la cinta “Ultra Warrior” (1990) para luego tomar el protagonismo con películas como “Reportaje a la muerte” (1993) de Danny Gavidia, “Sin compasión” (1994) de Francisco Lombardi y “El bien esquivo” (2001) de Augusto Tamayo San Román.

Sobre este último rol, Tamayo resaltó la calidad actoral de Diego Bertie al señalar que “entre los de su generación no había tantos actores que pudieran hacer un papel como el de Jerónimo”

Diego Bertie también destacó en las tablas desde muy temprano en su carrera, comenzando con el musical “Annie” en 1987. Desde entonces, tomó el rol central de puestas en escenas de obras clásicas como “Bodas de sangre”, “La vida es sueño” y “Edipo rey”, así como musicales “La novicia rebelde” (2013) y “Mamma Mía!”(2015).

En los últimos meses, Diego Bertie buscó una reinvención, retomando con fuerza su carrera musical con su show “Los buenos tiempos”, un espectáculo donde reunió lo mejor de la música de los 80 y los 90.

“Definitivamente, no he descartado volver a actuar, solo que ahora le estoy dando prioridad a la música porque hay que invertir mucho tiempo y trabajo, ahora mi prioridad es continuar con las presentaciones, que tantas satisfacciones me han traído, y sacar mi disco nuevo”, dijo en entrevista con Perú21.

En una reciente conversación con Nora Sugobono para Somos, Diego Bertie indicó que este nuevo enfoque en la música le había servido para “sanarse”: “Mi casa se ha abierto a la música. Viene gente, tocamos, ensayamos. Y se respira arte acá. Yo no decoro: lo que tengo son acumulaciones sensibles”, indicó. “Me acerco mucho al budismo porque siento que tenemos que aprender a respirar, a mantenernos en nuestro eje. Estamos de paso, no vamos a evitar la muerte, pero podemos transformar esa energía para que en otra vida seamos algo mejor”.

Duelo y sorpresa

La inesperada muerte de Diego Bertie ha tomado por sorpresa al mundo del espectáculo. Uno de los primeros en reaccionar fue el manager del artista, Carlos Sánchez de la Puente, quien se mostró conmocionado por la noticia.

“Estamos todos en shock, porque Diego es un ángel viviendo entre nosotros”, afirmó. “Es el tipo más noble con el que me ha tocado trabajar”.

Sánchez de la Puente también reveló que el actor había presentado síntomas de Covid-19 desde el lunes, razón por la cual había cancelado sus shows en La Estación de Barranco esta semana.

Una de las primeras celebridades en reaccionar a la trágica noticia fue Karina Calmet. “Fue muy gratificante trabajar contigo amigo querido… descansa en paz Diego Bertie”, escribió por Twitter.

Christian Meier también lamentó la partida de Bertie, afirmando: “De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto Diego”.

Otra artista que se mostró afectada fue la cantautora y actriz Sandra Muente. “Amigos de la comunidad escénica, abrazos grandes a todos. Nudo en la garganta y el estómago torcido al despertar con esta noticia... Los quiero y abrazo, estemos siempre para sostenernos y ayudarnos. Mucho amor para los amigos y familiares del hermoso Diego Bertie”.

