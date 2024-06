Actor de "La ley y el orden" es captado trabajando en el mostrador de un restaurante

Ice-T fue captado tras el mostrador de una cadena de pollo frito, muy famosa en EU, sirviendo té helado y aunque, en efecto, el actor de "La ley y el orden" ("Law & order") estaba trabajando, era realizando un comercial del restaurante "Raising Canés", del que se ha convertido en su nueva imagen.

El actor de 66 años es mejor conocido por su papel como Fin Tutuola en "La ley y el orden: unidad de víctimas especiales", la serie de CNB, en la que ha participado a través de sus 25 temporadas.

Las imágenes de Ice-T llamaron la atención de sus seguidores, que saben bien que cuenta con un trabajo estable en la actuación, por lo que, desde un principio, intuyeron que se trataba de un truco publicitario.

El también rapero compartió en sus redes sociales el spot de "Raising Canés", en el que hace un juego de palabras con su nombre artístico y las variaciones de té helado que ofrece el restaurante.

"Hay dos versiones de té helado: una es dulce y otra no dulce, ambos son geniales en Cane's, ¡pero solo quieres la versión dulce de Ice T!", dice, mientras agrega un tazón de azúcar en uno de los contenedores con la bebida.

El lanzamiento de esta campaña publicitaria tiene lugar a poco tiempo de que se acabara la emisión de la 25° temporada de "La ley y el orden", programa al que e unió desde sus inicios, en el 2000.

Ice-T, rapero y actor, mejor conocido por su aparición en "La ley y el orden". Foto: IMDb

Por 24 años, el rapero ha dado vida a Fin TuTuola que, en la última entrega de la serie, fue baleado por un hombre con el que discutía fuera de su domicilio.

En una entrevista que concedió a "Entertainment Weekly", junto a su coprotagonista Mariska Hargitay (que da vida a Olivia Benson), dio a conocer la angustia que lo invadió al leer el capítulo donde su personaje recibía el impacto de bala, pues temía que eso significara la muerte de Fin; por fortuna, sobrevivió.

"Estaba leyendo las páginas. no lo sabía, así que estoy aquí en el guión y todo el mundo me dice: '-¡Te van a disparar!', y yo digo, '¿Qué?', eso podría ser malo", indicó.

El también músico confió que, durante la sexta temporada -grabada en 2005- su personaje fue herido con una bala por primera ocasión y, desde ese momento, ha leído, temeroso, todos los guiones, por la zozobra que representa para él pensar en perder su trabajo dentro de la serie.

"Cuando recibo el guión, simplemente lo miro para asegurarme de que no me disparen y me desangre", reveló.

Ice-T y Mariska Hargitay, dos actores principales de "La ley y el orden". Foto: IMDb

Entre risas, Mariska confirmó que Ice-T no ha podido superar el miedo de que a su personaje le ocurra algo:

"Sólo quiere asegurarse de no morir".

"La ley y el orden" lanzará una 26° temporada, lo que la mantiene como uno de los programas de mayor duración en el mundo de la televisión, aunque cabe destacar que en 2010, tras el estreno de su vigésima temporada, fue cancelada, pero volvió en 2020.

