A pesar de las críticas, Violeta Isfel seguirá sorprendiendo a sus fans con regalos

Hace unas semanas, la actriz y cantante Violeta Isfel tuvo un encuentro con sus fanáticos en el aeropuerto de Monterrey, donde ofreció un show como parte de la gira 2000s X siempre. En esa ocasión, quiso agradecer el amor que recibe de sus seguidores obsequiándoles un pequeño detalle.

En sus redes sociales, la artista compartió que pensó en llevar collares hawaianos y las icónicas plumas de su personaje Antonella, de “Atrévete a soñar”, para ellos. Sin embargo, el gesto no fue bien recibido; muchos criticaron que los regalos no tenían suficiente valor y otros señalaron que sus admiradores hacen un gran esfuerzo por conocerla y ofrecerle buenos detalles, por lo que esperaban más de ella.

“Yo traía regalos para los fans porque ellos siempre tienen regalos para mí y se me ocurrió hacerles un detallito. Que ya no los voy a llevar porque ahora resulta que soy la peor dando regalos, que porque es una miseria lo que doy. Entonces ya mejor no voy a darles regalos”, dijo en una entrevista con medios.

Captura de pantalla.

Violeta Isfel se retracta y continuará con detalles para sus seguidores

Durante la marcha LGBT, Violeta anunció ante las cámaras que seguirá adelante con su proyecto de obsequios e incluso ya tiene pensado qué regalará la próxima vez. “La gran mayoría comentó que eran miserables, pero mira, la verdad es que después de mucho tiempo de pensarlo, yo hice un regalo de corazón y como lo tome el otro ya es p…do del otro. Entonces sí, yo creo que voy a seguir haciendo (regalos)”, afirmó.

A Isfel le gustaría ofrecer algo que sus seguidores aprecien, y está considerando hacer manualidades ella misma. “Fíjate que estoy pensando en hacer pulseritas de ligas o algo así para que esté hecho como con mis propias manos y a lo mejor tenga esa energía linda que se los pueda dar”, compartió.

Además, explicó que es el tipo de regalo que ella misma suele recibir y le gusta usar durante los conciertos.