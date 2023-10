A Humberto Zurita no le es ajeno lo indescifrable

Creer que hay misterios en el mundo que no tienen explicación científica, o que ocurren sucesos que cruzan la delgada línea de lo paranormal son cosas que al actor Humberto Zurita no se le hacen tan descabelladas, actualmente.

“Me he abierto muchas interrogantes, incluso he regresado a lecturas que ya había hecho sobre cosas esotéricas y científicas; acababa de leer De hombres a dioses, 21 lecciones para el siglo XXI, entre otros, que me interesaron por desentrañar a la humanidad, a lo que somos como hombres y después espiritualmente hablando”.

La razón de que esto haya pasado con él es que, después de dos temporadas como anfitrión de la serie Inexplicable Latinoamérica, ha conocido diversos sucesos que retan a la razón y a la lógica.

“Este programa me ha ayudado a seguir asombrándome, porque es muy importante esta capacidad en el ser humano, para que cuestione siempre, así no damos por hecho las cosas, sino que las investigamos; habrá sucesos que tendrán explicación o no, pero es importante que nos ocupemos de ellos”, dijo Zurita sobre esta serie, que el 27 de octubre estrena su tercera temporada por el canal History.

Zurita comentó que ser anfitrión de esta serie es una grata experiencia, sobre todo ve con gusto la aceptación que ha tenido, que se refleja en el aumento de capítulos de una temporada a otra; en la pasada fueron ocho y en ésta 11.

“Son capítulos muy interesantes en los cuales hablamos de todo, como aluxes, ovnis, de madres que por amor le dan continuidad a la vida de sus hijos, también hablamos de cementerios, porque dentro de nuestra cultura estos lugares forman una parte importante en el culto a los muertos, en fin, muchos temas de los cuales hablar”.

Personalmente Humberto comentó que su interés por estos temas también vienen por experiencias propias, ya que alguna vez vio ovnis en el cielo, y otros sucesos, cuando acampaba con su padre.

Esta tercera entrega se estrenará en vísperas de Halloween y Día de Muertos, y eso es para el actor es señal de buena fortuna para este programa.

