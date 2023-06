A Coque Muñiz le saca de onda que Yuri lo mencione en chiste sobre homosexuales

El Coque Muñiz no se enoja, sabe lo que es el humor y se lleva bien con Yuri, pero sí le saca de onda que la cantante jarocha lo mencione en un chiste sobre los homosexuales, así lo confesó el cantante en su cuenta de Twitter, donde cibernautas lo han etiquetado para preguntarle qué es lo que piensa sobre comentario "homofóbico" de la la jarocha.

Yuri ha estado involucrada en varias ocasiones en polémicas por sus comentarios, considerados por algunos homofóbicos, aunque ella lo niega, pues dice que es su forma de pensar pero que respeta a todos, incluso a lo que no piensan como ella.

“Mi forma de pensar no es lo mismo que mi forma de actuar, y creo que la gente no ha sabido diferenciar eso. Yo respeto a todos, incluso hasta a los ateos, me he sentado a la mesa con ellos”, menciona en entrevista reciente con EL UNIVERSAL.

Por ejemplo, la intérprete de “Maldita primavera” ha externado en varias ocasiones su desacuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo, en especial debido a su religión cristiana, y se ha negado a pedir disculpas pues considera no haber hecho daño a nadie con su opinión.

¿Qué dijo Yuri sobre el Coque Muñiz?

En videos que circulan en redes, durante sus shows, Yuri lamenta que haya tanto hombre gay, y en tono de broma dice que era preferible que el Coque hubiera tenido esta preferencia y no Ricky Martin: "Tanto hombre guapo que se está yendo al monte, hay tanta escasez de hombres, ¿verdad chicas?, ¿por qué Ricky Martin y no Coque Muñiz, por ejemplo?".

Ante dicho comentario, que al parecer lo ha dicho más de una vez, cibernautas han etiquetado al hijo de Marco Antonio Muñiz para ver lo que opina al respecto: "¿Cómo ve a esta homofóbica señor Muñiz? #YuriLaMenos", a lo que él respondió:

"Jajajaja ya es la segunda vez que me menciona en sus shows y me pregunto ¿dónde quedo el amor a Cristo?, será que ya se olvidó del evangelio? Jajajajaja saludos".

Seguidores del también conductor le dicen que no haga caso: "Ánimo Coque … tú sabes que la señora de santa no tiene ni el nombre, que la compre quien no la conoce. Saludos y bendiciones a ti y tu familia", escribió una seguidora.

Coque Muñiz se tomó el tiempo de responder algunos comentarios en Twitter, y enfatizó que siempre ha sido respetuoso con sus compañeros, que no se enoja que Yuri haga un chiste sobre él, lo que sí no le parece es que le falte el respeto a la comunidad LGBTQ.

"¿Qué pasó?, yo siempre he sido respetuoso y más con mis compañeros, que haga un chiste de mi no me molesta, sólo me causa risa, pero no debe faltarle el respeto a la comunidad gay".