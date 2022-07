9 cosas de “Soy tu fan” que debes recordar antes del estreno de la película

“Fan… de todo lo que nos pasó, el día en que te conocí me encandiló tu mala facha”. Es inevitable no tararear la canción de “Soy tu fan” con la noticia que está pronta a estrenarse la película de la serie de Canal Once que enamoró a toda una generación, pues –aunque no lo parezca- ¡ya pasaron 12 años desde su estreno! Por eso, te recordamos algunos momentos claves de la historia entre Charly y Nico.

1. “Te tardas la mitad del tiempo que anduviste con alguien en olvidarlo”



Foto: Youtube, Canal Once

Cuando comienza la serie, Karla, alías Charly, o también conocida como “la Pinuts” atraviesa una ruptura amorosa que la sumerge en un estado de depresión, luego de haber entablado un noviazgo de tres años con Julián, un músico que abandona el departamento de Charly, en el que vivían juntos y donde criaban a “Yoko” un perro que tienen en común, por lo que tiene que enfrentarse a los pasos que siguen a una ruptura; negación, enojo, tristeza y frustración, pero sólo bastarán 20 días para que la expareja vuelva a tener un encuentro, ¿recuerdas lo que pasó después?

2. Las noticias siempre son tema de conversación

Una mañana, después de ver unas fotografía de la época en la que todavía seguía a lado de Julián, Charly decide salir a andar en bicicleta y distraerse, pues reconoce que el encierro no le hace nada bien. Más tarde, se detiene en un café sin advertir que ahí se encontrará con alguien que –de ahí en adelante- se convertirá en una presencia clave en su vida. Se trata de Nicolás el que, para entablar una conversación con Charly, usará de pretexto una noticia que ve publicada en el periódico “El Alarma”: “Hombre traicionado por su novia se tira a las vías del metro y no muere”, dice el titular.

Lee también: Video sobre la película de "Soy tu fan" enloquece a los fans

3. “Dile que conociste al amor de tu vida”



Foto: Youtube, Canal Once

Aunque Charly se mantiene reacia a superar su relación con Julián, acude con su psicoanalista -Cora-. Cuando le cuenta a Nicolás que no necesita desahogarse con él, pues ya tiene con quien hablar y se trata nada más ni nada menos de una profesional, el hombre que acaba de conocer le señala que –al menos- ya tendrá un tema para hablar en la consulta de ese día, indicarle a la especialista que acaba de conocer al amor de su vida.

4. ¿Y tú, de qué vas?



Foto: Youtube, Canal Once

Luego de conocerse por primera vez, Charly y Nicolás vuelven a encontrarse –de casualidad- en un bar, en el que Karla había ido con una cita a ciegas, con la que no se identificó, y quien acabará besándose con su mejor amiga, Rocío, pero es Nico quien les da un aventón y las lleva de vuelta a casa. En el camino, Nico reproducirá el éxito de Franco de Vita “¿Tú de qué vas?”, la que entona a todo volumen, con “Ro” haciéndole segunda. Este es uno de los momentos más recordados entre Charly y Nico, cuando él le pregunta: “¿Tú de qué vas, Charly?”.

5. Evitar a la nueva pareja de tu ex, a toda costa



Foto: Youtube, Canal Once

Cuando pareciera que Charly comienza a asimilar que debe dejar atrás sus recuerdos con Julián para continuar con su vida, ocurre un episodio en el que –cuando está a punto de dejar a “Yoko” en casa de su ex– se encuentra con Vanessa, la actual pareja de su exnovio, que le expresa a Karla que no quiere problemas, que está enterada del mal trato que Julián tuvo con Charly, pero que con ella ha cambiado, por lo que le aconseja que no esté resentida con él y le pide que sean amigas, situación que irrita a Karla, por lo que dará un paso atrás en el camino a la superación. Será en su próximo encuentro donde se dará a conocer el tan famoso apodo de “La Charly ´Pinuts´”, que es la manera en que Vanessa se refiere a ella.

6. Todo puede pasar durante el “cigarette break”

Rocío, una de las mejores amigas de Charly, trabaja en “La Bipo”, un bar ubicado en el centro de Coyoacán. Es justamente ahí donde conoce a una chica con la que se identifica de inmediato, mientras está tomando un descanso y fumándose un cigarro. Ambas conversan de sus dificultades para dejar el tabaco y los métodos a los que han recurrido para dejarlo, pero sin ningún resultado exitoso. Esa noche la pasarán entre baile, charla y tragos, lo que desatará –inevitablemente- un beso entre ellas, lo que confundirá a “Ro”, pues comenzará a cuestionarse si únicamente siente atracción por los hombres.

7. Juntos, pero no revueltos



Foto: Youtube, Canal Once

Charly tiene dos grandes amigas, “Ro” y Fernanda, ambas con estilos de vida muy distintos, mientras la primera se caracteriza por una personalidad desinhibida e independiente, Fer es mucho más conservadora y muy dependiente a su relación con Iñaqui, pero esas diferencias llevarán a que -en algunos encuentros- tengan algunas diferencias, motivadas por las parejas tan distintas con las que comparten, como en la ocasión a la que se reúnen para ir a acampar y Nico e Iñaqui ponen a prueba sus habilidades campísticas, pues uno es partidario de vivir la experiencia conectando con la naturaleza y el otro, prefiere refugiarse en su camper.

8. Las sorpresas nunca salen como deberían

Cuando Nico está por cumplir los 35, Charly trata de resarcir un error que cometió al reencontrase con Julián, disfrazando el episodio como “una ida al super”, por lo que organizará una fiesta de cumpleaños sorpresa para Nicolás, en la que asistirá la familia y amigos cercanos de ambos en la que Charly proyectará un vídeo muy especial, sin embargo, Vanessa llegará inesperadamente a la reunión –por un amigo que comparten en común y la llevó a la fiesta- lo que preocupará a Karla, que vive con la culpa del error que cometió.

9. El yoga, no siempre es conciliador

Casualmente, Vanessa comienza a tomar lecciones de yoga con Emilio, el hermano de Nico, y aprovecha la ocasión para insinuarle a Nicolás que algo ocurrió entre Julián y Charly, el día de su cumpleaños, por lo que se presentó a la fiesta, sin que Karla le permitiera la entrada, lo que generará mucha dudas en Nicolás.

Lee también: No sólo en México, “La empresaria millonaria” también enfrenta acusaciones en Ecuador

melc