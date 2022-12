58 expertos reúnen los "200 discos chingones del rock and roll mexicano"

Todas las corrientes musicales son incluidas en el libro “200 discos chingones del rocanrol mexicano” compilado por David Cortés y Alejandro González Castillo, quienes le dan al público una herramienta que plasma la historia del rock mexicano desde hace 60 años.

En entrevista con EL UNIVERSAL Cortés informó que en esta publicación, que es una investigación periodística, hay reseñas de discos a partir del año 1960 hasta el 2020 y hay un bonus track del 2022.

“Una de las peculiaridades que tiene el libro es que reúne el mayor número de colaboradores que han existido para una publicación que hable del rock en México”, comentó David.

Para ello se reunió una serie de 56 colaboradores entre los que hay músicos, escritores, melómanos, gente “clavadísima” que ha trabajado en la escena, más los dos coordinadores en total son 58 expertos quienes formaron parte de este trabajo.

Por lo que hay reseñas de todos los tipos de géneros como el rock mexicano, desde el inicio del rock and roll, hasta pasar por el punk, el emo, el progresivo, la psicodelia, el garage, el reggae, el rap, el hard core, el pop.

“De esta forma encontramos fusiones que tienen que ver con la cumbia, la salsa, el calipso, el ska, todo lo que tenga que ver con el ragga, el dembow, el trip hop, con el hip hop con el dark, el gótico, el emo, lo que se me ocurra ahorita, electrónico, música experimental”, informó González.

Alejandro señaló en la presentación en el Foro Alicia, en la colonia Roma Norte, que es increíble que haya pasado tanto tiempo, 10 años, desde aquella primera publicación del libro.

“Se remasterizó, sentimos que tiene un cuidado editorial muy especial gracias de la mano de Elena Santibañez, de Rhythm Books, el diseño de César Caballero, todos los colaboradores que nos brindaron su talento.

“Procuramos abordar la mayor cantidad de géneros posibles considerando el rock como una escena desde un punto de vista sociológico”, comentó durante esta presentación que tuvo como invitado especial a Rafael Acosta del grupo Los Locos del Ritmo y en el que hubo la presentación musical de Ramses Luna y Rafael Catana.

David Cortés agregó que se necesita que la escena del rock se siga apoyando; en el libro hubo colaboraciones de Arturo Flores, Luis Jasso, Patricia Peñaloza, Federico Aguilera, José Manuel Aguilera, Alonso Arreola, José Ángel Balmori, Enrique Blanc, Alberto Castillo, Moisés Chez Garcí, entre otros.

“Los tiempos que se están viviendo ahorita son complicados por toda la ‘plataformitis’ pero la música ahí está y creo que los niveles de calidad, de interpretación, de ejecución que desarrollan los chicos en la actualidad es encomiable, compiten a nivel mundial, pero nada más que a veces se les olvida”.

Algo que hace este libro, afirmó, fue precisamente ir a buscar a esas bandas que han editado su trabajo en el extranjero y que mucha gente no conoce.

“Es cuando dicen: ‘éste por qué’, ‘ah, no metieron a éste’, quieren que estén todos sus cuates pero no hacen nada, ni se acercan para trabajar, entonces así no se puede”.

