5 actores que extrañaremos en la pantalla debido a su retiro

El cine, como todo trabajo, tiene sus ventajas y desventajas. Si bien, en caso de ser exitoso, da fama y mucho dinero para los actores, también insume varias horas por día y si el rodaje dura meses, la vida personal queda sujeta a las responsabilidades del proyecto.

Lee también: En "Venga la alegría" discuten por "imprudencias" en cobertura de la muerte de Julián Figueroa

Eso parece pasarles a algunos actores que tuvieron mucho éxito y decidieron aprovechar los millones de dólares que ganaron por su trabajo y eligen el retiro de las cámaras, como sucedió con Cameron Díaz. Pero hay otros actores que quizás no lo anunciaron oficialmente, pero han dado un paso al costado y no tienen mucho interés en volver.

Una de ellas es Meg Ryan, quien a lo largo de su vida trabajó en muchas películas y junto a Tom Hanks conformaron una de las parejas más queridas de la ficción en el cine porque trabajaron juntos en varias oportunidades. Su última aparición fue en el 2016 cuando debutó como directora con la película Ithaca, basada en The Human Comedy, la novela de William Saroyan de 1943 que se inspira en el clásico del poeta griego Homero, "La odisea". En 2019, le dijo al The New York Times que se iba a tomar un descanso porque estaba agotada.

Lee también: Ana Bárbara abraza a Maribel Guardia "los amigos estamos para estos momentos"

Gene Hackman es una celebridad y uno de los actores más longevos porque con 90 años y muchos premios a lo largo de su carrera, sigue vigente. No graba desde 2004, cuando protagonizó 'Welcome to Mooseport' pero sus fanáticos no pierden la esperanza de volver a verlo en la pantalla grande. En enero de 2020, dio una entrevista para Empire, en la cual explicaba que se había retirado por razones de salud.

Lisa Bonet llegó al cine siendo una niña pero su papel de Denise Huxtable en 'The Cosby Show' la llevó lejos pero lleva años sin actuar. No anunció que se haya retirado oficialmente, pero la última vez que apareció en pantalla fue con un corto en 2017, 'Jellywolf'. El actor irlandés Jack Gleeson (el rey Joffrey en 'Juego de Tronos') también salió de las cámaras. Poco después de terminar la serie se retiró en 2014 y empezó a producir obras de teatro. Volvió a la televisión en 2020 para grabar dos episodios de 'Out of Her Mind', de la BBC.

Matthew Fox es uno de los actores más famosos porque sus papeles televisivos en 'Party of Five' y 'Lost,' lograron consagrar su carrera actoral pero se retiró después de rodar esta última serie, en 2010. Se mudó a Oregón para disfrutar de volar con su avión personal aunque hizo varias apariciones en películas entre 2012 y 2015 y con 'Last Light'.