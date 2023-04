En "Venga la alegría" discuten por "imprudencias" en cobertura de la muerte de Julián Figueroa

Mientras Flor Rubio y Ricardo Casares defendieron a la prensa y a las y los reporteros que hicieron guardia fuera de la casa de Maribel Guardia, a propósito de la muerte de Julián Figueroa, Anette Cuburu explotó en contra de quienes llevaron a cabo la cobertura del sensible fallecimiento del hijo de la actriz, pues -a su consideración- hubo mucha falta de prudencia, pese a que la famosa pidió a los medios de comunicación respeto ante su duelo, situación que puso en desacuerdo a los conductores de "Venga la alegría", generando un incómodo momento mientras estaban totalmente en vivo.

Este domingo se conoció que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, había fallecido debido a un infarto al miocardio y fibrilación ventricular a los 27 años, por lo que un sinnúmero de reporteras, reporteros y cámaras se dieron cita fuera del domicilio de la actriz, en las inmediaciones de la colonia de Jardines del Pedregal, en al espera de que la famosa o alguno de sus familiares dieran una declaración a la prensa, por lo que tuvieron que esperar tres días para que la madre de Julián y su viuda, Imelda Garza Tuñón, salieran de la propiedad para dar una declaración.

Lee también: Drake Bell está desaparecido y en peligro, reporta la policía

Y aunque la actriz se mostró muy flexible a la hora de compartir su sentir, lo que no sorprendió pues siempre ha sostenido un trato amable y amistoso con los medios de comunicación, misma situación por lo que es tan querida por el público, Anette Cuburu no perdona a aquellas y aquellos que no atendieron a la petición de Maribel de dejarla vivir su duelo lejos de los reflectores, pues como ella misma indicó lo último que deseaba es que el deceso de Juliancito, como se le conocía en el medio, se convirtiera en un espectáculo.

"No quería que esto fuera como un show porque cuando hay un dolor tan grande, lo que menos quieres son cámaras", dijo la actriz el pasado martes.

Fue así que en "La zona de espectáculos" se enardecieron los ánimos, pues Cuburu se mantuvo fiel a su postura sobre que no se respetó la voluntad de la actriz, mientras que Rubio y Casares defendieron a las y los reporteros que cubrieron una exhaustiva jornada, no a modo de incomodar, sino de cumplir con su labor periodística, pues hasta contaron que las y los presentes hicieron una cooperación para comprar un arreglo de flores para entregar a la familia Chacón Guardia, en honor a la memoria de Julián.

Lee también: Mauricio Martínez arremete contra "Ventaneando" por encontronazo con la hija de Olivia Collins: "Qué vergüenza"

Casares opinó que a la prensa que cubrió el hecho se le ha juzgado de manera "cruel", postura con la que no coincidió Cuburu, al responder: "Yo no creo que los hayan juzgado cruelmente, porque hay mucha gente que como tú lo dijiste no deberían de tener un micrófono de los 100 que están ahí, les preguntan al mismo tiempo, ni está entendiendo lo que le están preguntando porque todo el mundo se les echa encima, la gente que vive en la privada de Maribel Guarida ni podía entrar a su casa; hay que tener cierto respeto o ponerse de un lado".

Fue entonces cuando Flor Rubio aseguró que el respeto existía, sin embargo, la situación rebasó a las y los presentes: "Al final estamos en una cobertura que es muy fuerte porque no es un velatorio, sino un domicilio privado y los medios de comunicación están tratando de hacer su trabajo, con todo respecto, mira te voy a decir... ayer, los medios de comunicación se cooperaron para comprar flores y llevarlas afuera de la casa de Maribel, lo que hay para Maribel es cariño", destacó.

Fue así que Flor pidió no generalizar, en ese punto, los presentadores de TV parecían estar de acuerdo, sin embargo, volvieron a caer en una opinión dispar cuando comenzaron a comparar quién de ellos había participado en más "chacaleos", las entrevistas que se realizan a las y los famosos en lugares públicos, pues Anette le indicó a Ricardo que ella tenía más experiencia que él reporteando, comentario que no cayó en gracia del periodista mexicano.

"Claro que sí he ido (a un chacaleo), a muchísimos más que tú", dijo Anette, a lo que Ricardo contestó: "Pero ni de cerca Anette, ni de cerca, pero ese no es el punto".

Fue así que Rubio trató de mediar entre los dos, explicando que en ese tipo de coberturas, aunque se busque el orden, es muy común que las cosas se salgan de control, pero destacó que aunque aveces reine el caos eso no es un sinónimo de que la prensa no sienta respeto o cariño por los artistas a los que busca entrevistar.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc