3 veces en las que Harry Styles imitó el estilo de Juan Gabriel

Harry Styles es considerado por muchos críticos musicales como uno de los artistas más completos de la industria. Incluso el británico ganó el premio a Mejor Álbum Pop en la última edición de los Premios Grammy gracias a su disco “Harry’s House”.

Su estilo de la hora de vestir es llamativo y súper colorido, pero en más de una ocasión Harry Styles ha demostrado que se ha inspirado en el Divo de Juárez, es decir, en Juan Gabriel.

Leer más: Harry Styles y Jennifer Aniston estarían viviendo un amorío

Juan Gabriel siempre se destacó con sus outfits llenos de color, brillo y movimiento. En una ocasión Styles lució un chaleco en color rojo, el cual estaba lleno de flecos. El artista británico lo combinó con un pantalón de vestir tiro alto, también en color rojo. Dicho chaleco es muy similar a una chaqueta que Juan Gabriel lució en color violeta, ya que también estaba llena de flecos.

Leer más: 7 momentos que confirman que Harry Styles es un icono de estilo



Foto: Harry Styles y Juan Gabriel. Fuente: Twitter @showmundialshow

Siguiendo con la temática de los flecos, Juan Gabriel y Harry Styles lucieron unas chaquetas negras con detalles de flecos en la parte del frente de la chaqueta y en las mangas. En el caso de Styles, el color elegido fue nuevamente el rojo, y en el caso de Juan Gabriel, el Divo de Juárez eligió el celeste, su color favorito.



Foto: Harry Styles y Juan Gabriel. Fuente: Twitter @showmundialshow

Como último look, Harry Styles decidió usar un saco en color rojo satinado con flores negras bordadas, y Juan Gabriel lució uno muy similar hace un par de años, en los mismos colores.



Foto: Harry Styles y Juan Gabriel. Fuente: Twitter @showmundialshow

Estas no fueron las únicas ocasiones en las que Harry Styles se inspiró en los looks de Juan Gabriel. El intérprete de “As It Was” ha lucido trajes en color lila y amarillo, al igual que el Divo de Juárez, trajes en color gris o en color fucsia, entre muchas otras opciones de outfits.

Muchos críticos de la moda consideran a Harry Styles como un trasgresor, pero sin dudas el primero en marcar el territorio y en atreverse a llevar estos looks en el escenario fue Juan Gabriel.