15 Años sin el Rey, pero con su legado vigente

Impacto en streaming

La música de Michael Jackson ha experimentado un resurgimiento significativo en plataformas. Canciones como “Billie Jean”, “Thriller ” y “Beat it” se siguen reproduciendo millones de veces al año. Actualmente cuenta con 41.3 millones de escuchas mensuales en Spotify; “Smooth Criminal” es su canción más escuchada con 714 millones.

Valioso catálogo musical

En 2016, Sony compró 50% del catálogo musical de Michael Jackson por 750 millones de dólares, obteniendo así su control total. El acuerdo incluyó una vasta colección de derechos musicales, fortaleciendo la posición de Sony en la industria y permitiéndole capitalizar el legado musical de MJ.

Una persona observa la portada del último disco del fallecido cantante estadounidense Michael Jackson, "This is It", a la venta hoy, 26 de octubre de 2009, en la tienda Amoeba Music en Los Ángeles, California