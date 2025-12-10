Más Información

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Hugo Aguilar afirma que la nueva Corte es diferente; rinde primer informe

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Sheinbaum destaca entre las mujeres más poderosas del mundo; ocupa el lugar 5 en la lista de Forbes

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Invierno más cálido en el Valle de México; SMN prevé mínimas hasta 3 grados por arriba del promedio

Invierno más cálido en el Valle de México; SMN prevé mínimas hasta 3 grados por arriba del promedio

Presentan la "Ley Malena" en el Congreso de Morelos; busca tipificar la violencia ácida como forma extrema de violencia de género

Presentan la "Ley Malena" en el Congreso de Morelos; busca tipificar la violencia ácida como forma extrema de violencia de género

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

SSC refuerza operativo vial por peregrinos; emiten recomendaciones para conductores en el cerro del Tepeyac

Cuando mires al cielo este 11 de diciembre, prepárate: : hará su primera aparición en pantalla con un teaser oficial.

La noticia del lanzamiento fue compartida a través de las redes sociales de la película. "Supergirl" se estrenará en cines el 26 de junio de 2026 y también estará disponible en la experiencia IMAX.

Asimismo, se presentó un vistazo del nuevo póster, donde la australiana Milly Alcock encarna a la superhéroe Kara Zor-El.

En la imagen, Kara aparece de perfil, con lentes cafés y una pose desafiante. El póster incluye el lema: “Verdad. Justicia. Lo que sea”, que refleja la actitud audaz de esta nueva versión de la heroína.

Lee también:

DC Studios también compartió el para ver el adelanto a partir de las 10:59 horas, y la cuenta regresiva ya está disponible.

Foto: X.
Foto: X.

¿De qué trata "Supergirl"?

La película de DC Studios y Warner Bros. sigue a Kara Zor-El, quien debe enfrentarse a un enemigo inesperado y despiadado que amenaza su entorno más cercano. Para enfrentarlo, Supergirl se ve obligada a asociarse con una aliada en un épico viaje interestelar lleno de venganza y justicia.

Junto a Milly Alcock, el reparto incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa.

La dirección de la producción está a cargo de los jefes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

La historia se inspira en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]