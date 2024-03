"Ventaneando" tuvo acceso a los documentos de divorcio entre Nicandro Díaz y Cynthia Buitrón, con quien estuvo casado por 23 años, por lo que pudo constatar que, así como se ha dicho, el productor ya no estaba casado, sin embargo, aún había algunos asuntos dentro del trámite que quedaban por resolver.

Tras el lamentablemente fallecimiento del productor, que tuvo lugar hace una semana -el lunes 18 de marzo-, fueron muchas las versiones que rodearon las causas de su muerte, ocasionada por un accidente en motocicleta.

Durante el evento, Nicandro se encontraba con su pareja, Mariana Robles Ruíz, situación que desató los cuestionamientos del público que sabían que el productor era un hombre casado y con tres hijos.

Desde hacía un tiempo, el productor se había separado de su esposa, la señora Cynthia Buitrón, pero como eran pocas las publicaciones que compartía junto a su familia, así como con su actual novia, no existían ningún indicio de que, desde hacía un tiempo, había reiniciado su vida.

Los hechos pusieron frente al reflector a Mariana que, desde que se produjo el deceso de Díaz, prefirió mantenerse hermética y no hablar públicamente de lo ocurrido.

Pero eso no bastó para que pudiera permanecer lejos del ojo público, sobre todo, cuando se dio a conocer que la exesposa de Nicandro, junto a sus tres hijos; Nicandro Jr., Victoria y Sebastián le habrían solicitado que no asistiese al funeral del productor.

Robles Ruíz ya habló respecto a ello y aseguró que no tenía problema con que la familia buscara su espacio, pues destacó que, lo último que busca, es causar problemas".

"Me mandó un mensaje que preferían que no me presentara y yo respeto, yo soy una mujer muy respetuosa, no quiero ocasionar problemas", precisó.

Mariana aprovechó para destacar que, cuando ella y Nicandro se dieron una oportunidad, él ya estaba separado, por lo que nunca tuvo nada que ocultar con respecto, o en relación, a el noviazgo que sostuvieron.

Para constatar sus declaraciones, "Ventaneando" tuvo acceso a los documentos de la sentencia de divorcio del productor con la mamá de sus hijos, que sí llegó a concretarse.

Fue Nicandro quien le solicitó el divorcio a Cynthia, el 3 de octubre del 2023, alcanzando sentencia dos meses más tarde, el 24 de diciembre, cuando firmaron el documento.

Su divorcio se produjo 23 años más tarde de haber contraído matrimonio, el 25 de diciembre del 2000.

Y aunque el divorcio se concluyó, quedó pendiente el convenio a la disolución de su vínculo matrimonial (relacionado con el patrimonio que compartían), debido a que ambos solicitaron valer su derecho respecto a ese punto, a través de la vía y forma que el derecho les otorga.

Otro de los pormenores que dio a conocer el programa es, aparentemente, fue un proceso muy "tortuoso" para la pareja, pues Díaz había abandonado la casa familiar desde mucho tiempos antes de que firmaran el divorcio.

