La tarde de este sábado 13 de enero, la periodista Lilly Téllez se registró como candidata a senadora de Sonora por el Partido Acción Nacional (PAN).

"Me acabo de registrar como candidata al Senado por Sonora... por un cambio de rumbo, por la PAZ en México", escribió en su cuenta de X.

Su candidata suplente al Senado será Martha Acuña Llanos.

Lee también Sheinbaum defiende nombramiento de Ulises Lara: "cumple con todas las credenciales"

Me acabo de registrar como candidata al Senado por Sonora...

por un cambio de rumbo, por la PAZ en México 🕊️ 🇲🇽 pic.twitter.com/PVhuQlAhdf — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 13, 2024

Al registro la acompañó el presidente del PAN en Sonora, Gildardo Real, quien aseguró que Téllez es "una mujer valiente, echada para delante que no le teme a alzar la voz".

Acompañando a mi amiga @LillyTellez en su registro como precandidata a Senadora por Sonora, una mujer valiente, echada para delante que no le teme a alzar la voz por las y los sonorenses.



Enhorabuena, cuenta con el @PANporSonora para que juntas y juntos #CambiamosElRumbo de… pic.twitter.com/k5zAv8ZjUp — Gildardo Real (@GildardoReal) January 13, 2024

"Verguenza sería apoyar al gobierno más violento de México": Lilly Téllez

Durante la conferencia de prensa que dio Lilly Téllez por su registro fue cuestionada sobre su regreso con el PAN, luego que hace 6 años estaba en Morena. A lo que ella respondió:

"Vergüenza sería apoyar al gobierno más violento de la historia de México", lo que desató una oleada de aplausos entre los simpatizantes simpatizantes.

"Tú y yo nos vimos cuando llegué creyéndole al señor presidente de la República. Yo no he cambiado mi discurso. Yo he cumplido lo que prometí en aquella campaña. El traidor que cambió fue López Obrador", afirmó.

Lee también"Hoy cumple años Beatriz, a quien amo y admiro"; felicita AMLO a su esposa

Hoy en Hermosillo, Sonora, en conferencia de prensa... pic.twitter.com/T2SQsN3FaM — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 13, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc