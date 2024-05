Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz lanzó un ¡ya basta!, y advirtió que el país está incendiado porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena decidieron pactar con la delincuencia organizada.

En un acto masivo al que asistió el presidente del PAN, Marko Cortés, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México hizo un llamado a dejar el miedo y votar el 2 de junio por un cambio de régimen.

“El país se está incendiando y de eso se trata esta elección, esta elección se trata si vamos a seguir entregándole a los delincuentes a nuestro país o vamos a tener las agallas de defender a México, de eso se trata esta elección”, enfatizó.

“¡Ya basta!, ¡ya basta!, ese es el llamado que le hago desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, a todos los mexicanos. Dejemos atrás el miedo, México está hundido en la violencia porque este presidente pactó con la delincuencia, porque este presidente prefirió saludar a la mamá del ‘Chapo’, prefirió visitar Badiraguato, en lugar de enfrentar a los delincuentes”, acusó.

Xóchitl Gálvez se dijo “muy impactada” por la muerte del menor de 12 años Emiliano, en Paraíso, Tabasco, “porque intentó defender a su madre de un supuesto secuestro y lo asesinaron, pero antes de morir dijo ‘no me quiero morir’”.

“Ese es el México en el que vivimos, ese es el México que yo no quiero para sus hijos, porque todos los días asesinan a siete niños, todos los días asesinan a 10 mujeres, todos los días desaparecen seis mujeres, 186 mil personas asesinadas, para que ‘la señora de las mentiras’ nos diga que México está mejor que nunca, eso no se vale”, criticó.

“Yo sé que no hay manera de repararle a esa madre el dolor de haber perdido a su hijo en manos de la delincuencia, pero miren que Tabasco no estaba mal, llegó este gobierno y lo echaron a perder, Chiapas no estaba mal, Campeche no estaba mal”, hasta que llegó Morena, señaló.

“Tengan la certeza que van a tener a la presidenta más valiente, se acabaron los abrazos a los delincuentes, se acabaron los abrazos, vamos a aplicar la ley, no podemos acostumbrarnos al dolor. 13 mil 431 niños asesinados en este país, 40 mil jóvenes asesinados, ¡ya basta!”, remarcó.

Dijo que este 2 de junio vamos a cambiar el destino de este país y van a tener una presidenta que va a cuidar de su familia y de sus hijos. “Se los garantizo”.

“Tengan fe, porque Dios está con nosotros”, concluyó su mensaje.

mahc/apr