En Ecatepec, uno de los municipios más inseguros del país, la candidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez garantizó que su eventual gobierno actuará con toda la fuerza y la capacidad del Estado en contra del crimen organizado. “Vamos a contener y a reducir a las organizaciones criminales más violentas”, prometió.

Al reunirse con transportistas y vecinos de la colonia Jardines del Tepeyac, que padece altos índices delictivos, para escuchar sus demandas, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México advirtió que necesitamos policías con capacidad técnica, dijo que creará la Universidad Nacional para la Seguridad. “Necesitamos que todos los policías tengan pues una formación homologada que realmente les permita ser policías y vamos a duplicar el número de policías de entrada en los estados y municipios de alto riesgo”, ofreció.

Reconoció que a mucha gente no le gusta el tema de construir una mega cárcel de muy alta seguridad, pero recalcó que es indispensable que los criminales de alta peligrosidad tengan un castigo ejemplar y no una prisión como las actuales, que parecen hoteles y desde donde se sigue delinquiendo.

“Obviamente vamos a proteger los derechos humanos, los derechos humanos van a ser clave. Sí vamos a proteger los Derechos Humanos de las personas que son delincuentes, no me atrevo a decir que me gusta la estrategia de (Nayib) Bukele, hay cosas en las que de plano yo no coincido, pero los derechos humanos de las víctimas, donde quedaron, dónde están los derechos humanos de las víctimas, las víctimas siguen buscando justicia”, apuntó.

Insistió en que los policías van a ganar por lo menos 20 mil pesos mensuales para tener un salario digno, recursos que calculó, ascenderán a 129 mil millones de pesos al año que saldrán de las arcas federales. Además, destacó que se otorgará a los policías prestaciones sociales como una vivienda digna.

“Esta estrategia es central en mi nueva propuesta de seguridad pública, es una estrategia clave que sí va a requerir muchos recursos, pero miren, tiramos 300 mil millones en un aeropuerto y ¿dónde creen que esté mejor invertido el dinero?, en su seguridad, en la vida de sus familias, en su tranquilidad”, subrayó.

Xóchitl Gálvez reconoció que para la instrumentación de su programa de seguridad pública se requerirá un gran acuerdo nacional.

“Obviamente esto requiere que convoquemos un acuerdo nacional con el Congreso, con los tres órdenes de gobierno, para que lo podamos hacer realidad y que se evalúen estas estrategias en la Cámara de Diputados, necesitamos recuperar el Fortasec y el Fortamun, obviamente para que pueda haber las cámaras de seguridad, para que pueda haber las patrullas necesarias, pero bien auditado bien supervisado.

“Vamos a hacer una contabilidad en línea que a ustedes les permita saber que en Ecatepec se apoyaron la compra de 200 patrullas y ustedes van a ver si efectivamente esas 200 patrullas están en Ecatepec y no están en el bolsillo del alcalde”, puntualizó.

“Para eso tenemos el poder. Obviamente todo mundo dice: ‘la guerra de Calderón'. No es ni la guerra de Calderón ni son los abrazos de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a actuar con la ley y con la inteligencia, con la tecnología”.

Xóchitl Gálvez acusó a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, y al gobierno de la Ciudad de México de esconder las cifras de homicidios dolosos para tratar de dar una falsa percepción de mejoría en los niveles de violencia e inseguridad.

“La señora Sheinbaum, oigan bien, dejó el 99 por ciento de los delitos sin castigar en la Ciudad de México, ese es un dato oficial, por eso delinquir en la Ciudad de México es tan común. Y el 36 por ciento de las defunciones no tienen causa, cuando el promedio nacional es 6 por ciento. Están escondiendo los muertos para decir que han bajado la inseguridad y eso no se vale, eso es engañar a los mexicanos”, reprochó.

