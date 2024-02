La precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, no descartó que el próximo Congreso de la Unión impulse la creación de una comisión de la verdad que investigue los reportajes y señalamientos del New York Times y de Propublica sobre el presunto financiamiento a las campañas del presidente López Obrador en 2006 y 2018 y todas las concesiones que se han dado a la delincuencia organizada en el actual sexenio.

En su conferencia mañanera, dijo que “los hechos rebasan los dichos. Si el Presidente hubiera sido un hombre que enfrentara a la delincuencia que aplicara la ley pues obviamente serían inverosímiles estas investigaciones”.

“Si el Presidente siente que está siendo difamado está obligado a poner una denuncia en los Estados Unidos”, subrayó.

Indicó que la DEA testigos protegidos y el Presidente con testigos protegidos abrió casos de investigación tremendos contra la oposición “o sea cuando se trata de la oposición el Presidente le da credibilidad a los dichos, cuando se trata de su gobierno, de sus familiares y de sus allegados son calumnia.

“Que se investigue y que se haga público y ya veremos si en el congreso se abre una comisión de la verdad de todo esto que ha pasado y todo está todas esas concesiones que se le ha dado a la delincuencia organizada durante este sexenio”, subrayó.

“Yo sí quiero conocer evidencias de la DEA… involucrados, videos, fotos”

La precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, calificó de extremadamente delicadas las acusaciones contra el presidente López Obrador, lo exhortó a denunciar el caso en Estados Unidos y dijo que ella sí quiere conocer quiénes son las personas involucradas por la DEA, los videos, las fotografías y todo lo relacionado con el involucramiento de personas cercanas al mandatario con el crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa, dijo que “Ya hay narco elecciones en México, ya hay regiones del país donde la delincuencia decide quién va a ser el alcalde, decide quién puede ser el diputado local. Es muy peligroso lo que está pasando, por eso las acusaciones contra el Presidente son extremadamente delicadas”.

“Porque estamos hablando de si el narcotráfico se involucró en la elección de 2006 a 2018 y no se confundan lo que dijo el gobierno de Estados Unidos es que hoy no hay una investigación en este momento, pero no dijo que no hubo una investigación o sea es totalmente distinto”, indicó al ser cuestionada por lo publicado por el New York Times.

“A mí sí me gustaría conocer quiénes son las personas involucradas, qué evidencias tiene la DEA, quiénes son los testigos protegidos, qué evidencias le han dado a la DEA, hay video, hay llamadas, hay fotografías, qué es lo que tienen para ver presumido que podría haber un involucramiento del crimen organizado con gente cercana al Presidente”.

Subrayó que eso solo lo sabe la DEA y eso solo lo podemos saber los mexicanos si el Presidente exige que se haga pública esa información.





















