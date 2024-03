Aguascalientes.- Al detallar su proyecto de construcción de una gran cárcel con tecnología de punta para recluir a los peores delincuentes, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, descartó que en caso de llegar a la Presidencia de la República vaya a adoptar el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En su primera rueda de prensa como candidata, en el marco de una breve visita a esta ciudad, la abanderada de la alianza opositora señaló que no hay comparación entre los problemas de inseguridad de México y El Salvador.

“Ojalá México tuviera maras y ese fuera el problema. Aquí estamos hablando de carteles de las drogas extremadamente peligrosos, estamos hablando de delincuencia organizada que ha se ha abierto a otras áreas, secuestro express, extorsión, cobro de piso”, explicó.

Lee también: Intromisión de AMLO en proceso electoral puede provocar anulación de elecciones, advierte Xóchitl Gálvez

En la conferencia que ofreció frente al Teatro Morelos, aclaro que a la cárcel que propone construir no se mandaría a cualquier delincuente sino a los más peligrosos ya sentenciados o detenidos en flagrancia, además de que no habría detenciones masivas y se respetarían plenamente los derechos humanos.

“No estamos hablando de mandar jóvenes que encontremos pintando bardas, soy una mujer que respeta plenamente los derechos humanos de las personas, no comparto la violación a los derechos humanos de nadie, pero sí creo que ya basta que los delincuentes maten sin que pase nada", declaró

Insistió en que México no es El Salvador, donde se hicieron prisiones para detener a los Mara Salvatrucha. “No hay comparación, el tamaño de país, el tipo de delincuentes, el mismo modelo de aplicación de la justicia. Lo que los mexicanos ya no quieren es todo este caos que hoy pasa en las prisiones, necesitamos diseñar prisiones, una al menos, de muy alta seguridad donde no se fugue un delincuente", recalcó.

Lee también: Madres buscadoras llaman a votar por Xóchitl Gálvez

Dijo que lo que se busca es que los delincuentes realmente tengan miedo. “Estamos hablando de una primera prisión, específicamente, donde se pongan a los peores criminales, ese que destaza a 10 personas y las deja en una hielera en Veracruz, ese personaje que viola a una niña de 12 años y la asesina, esos personajes deben recibir un castigo ejemplar, no hay de otra", enfatizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul