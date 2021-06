Voto de las mujeres, fundamental para hacerse escuchar

Este 6 de junio, policías, comerciantes, estudiantes, amas de casa, activistas, madres y emprendedoras forman parte de los 48 millones 462 mil mujeres en México que podrán salir a votar para elegir a quienes, en los ámbitos local o federal, gobernarán sus localidades y estados.

Con 15 gubernaturas en juego, mil 63 diputaciones locales, mil 925 ayuntamientos y la renovación de la Cámara de Diputados, en el país se mantienen deudas históricas con las mujeres: matan a 10 de ellas cada día y sólo dos de 32 entidades federativas han despenalizado el aborto, garantizandoles así su derecho a decidir. Además 18 estados mantienen activa una o más Alertas de Violencia de Género.

A esto se suma que entre las propuestas de las y los candidatos la mayoría ha olvidado tocar en su agenda temas como la brecha de género laboral, protocolos para el acceso a la justicia de las mujeres y, en general, políticas públicas pensadas desde una perspectiva de género.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la doctora Guadalupe Palacios, investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, señala que el voto de las mujeres es fundamental; primero, porque significa hacer efectiva la lucha de quienes, en 1953, conquistaron el sufragio femenino, pero también porque a través del voto se expresan posturas políticas que obligan a los partidos a hacer cambios en sus estrategias, propuestas y aspirantes.

“El hecho de que las mujeres vayan a votar implica no sólo hacer efectivo un derecho, sino que podamos mostrar nuestra postura política, de hacer saber si nos sentimos o no representadas (...) Si las mujeres se abstienen de votar, lo que pasa es que se va a seguir fomentando que prevalezcan políticas públicas en favor de quienes ya han participado históricamente”, señala. Por otro lado, indica que para los políticos que lleguen el reto en la materia debe ser prioridad.

“La desigualdad de género ya era terrible y con la pandemia se exacerbó. Entonces hay demasiados frentes que atender: los feminicidios, la violencia doméstica, la precarización del trabajo de las mujeres y el hecho de que ellas tienen toda la responsabilidad de los cuidados y la reproducción de la vida, que siempre hay doble jornada para ellas”, apunta.

Deuda con ellas

Por otro lado, la investigadora de la UNAM indica que el verdadero compromiso de los políticos con el bienestar de las mujeres se ve reflejado en acciones integrales, no en propuestas vacías o la apropiación de la agenda de género sin acción.

“El compromiso se nota cuando se aplican, de manera trasversal en las políticas públicas, la perspectiva de igualdad de género, pero no como un mero discurso, sino que este aspecto se cuide en todos los rubros. Se notaría que quieren que las cosas cambien con presupuesto y personal capacitado”, apunta.

Por otro lado, dice, este 2021, con el precepto “paridad en todo”, será la primera ocasión en la historia de México que las candidaturas están repartidas equitativamente entre hombres y mujeres, lo que no evitó que las aspirantes mujeres fueran relegadas de candidaturas clave ni que fueran víctimas de violencia política de género.

“Para cumplir con las cuotas de género que pone el INE, se eligen candidatas, pero de manera instrumentalizada, es decir: ‘Te elijo pero para cumplir con cifras’, ‘te elijo, pero realmente te tengo sometida o amenazada’”, finaliza.

De norte a sur, EL UNIVERSAL recopiló la opinión de ciudadanas de diversas edades y contextos, en vísperas de las elecciones del 6 de junio.

Oaxaca



Fátima García, activista mazateca: "Ejercer el voto es de suma importancia como mujer. En 1953 se ganó el derecho producto de la lucha de muchas mujeres; sin embargo, hay que reconocer que la marginación aún sigue impidiendo que votemos”.

Foto: Cortesía

Chihuahua



Ana Sáenz, empresaria: “Como mujer, madre soltera y empresaria, me ha tocado enfrentar experiencias muy peligrosas (...) Me queda claro que para exigir debemos cumplir con nuestra parte, votar a conciencia e investigar”.

Foto: Cortesía

Aguascalientes



Fabiola Ramírez, policía estatal: ”Considero que no acudir a votar es una mala decisión, porque se dejan vacíos (...) El voto nos otorga el poder de elegir a la persona que creemos que es mejor para nuestro bienestar. Hay que animarse ”.

Foto: XÓCHITL ÁLVAREZ. EL UNIVERSAL

Nuevo León



Coral Rodríguez, emprendedora y activista social: “Sí voy a votar, porque es la única oportunidad que tengo [para] que se escuche mi voz, para elegir a quien gobernará y para dar ejemplo a los jóvenes, incluso a los niños, que serán los futuros ciudadanos del país”.

Foto: Cortesía

Sonora



María del Carmen Amaya, trabajadora del hogar: ”Es importante votar, pero no lo haré, no hay credibilidad. No importa por quién votemos, va a ganar quien ellos quieTrabajadora del hogar ”Es importante votar, pero no lo haré, no hay credibilidad. No importa por quién votemos, va a ganar quien ellos quieran, ninguno me convence, ya no se sabe en quién confiar, los políticos dicen puras mentiras”.ran, ninguno me convence, ya no se sabe en quién confiar, los políticos dicen puras mentiras”.

Foto: AMALIA ESCOBAR. EL UNIVERSAL

Morelos

Verónica Meléndez, vendedora de periódicos: ”Es importante [acudir a las urnas] para hacer valer nuestro voto y que haya un cambio en la ciudadanía. Saldré a votar por eso. Es complicado porque salieron muchos candidatos y a algunos ni los conocemos”.

Foto: JUSTINO MIRANDA. EL UNIVERSAL

Nuevo León



Miriam Hernández, estudiante: ”Como mujer es importante votar para que se escuche mi voz. Elegiremos a quien va a gobernar por seis años al estado y es importante no tomar a la ligera las cosas. Será la primera vez que voto”.

Foto: EMILIO VÁSQUEZ. EL UNIVERSAL

Chihuahua​​​​​​​



Karla Arvizo, activista de la diversidad sexual: “Como mujeres y personas LGBTTTIQ+ debemos tener claro que nuestro voto cuenta y que es nuestro deber elegir con cuidado, para que no lleguen personas que han expresado discursos homofóbicos”.

Foto: Cortesía

Veracruz



Luz María Bretón, ama de casa: “La democracia debe ganar. No debe haber abstención el día de los comicios, ya que el no acudir a votar puede generar en las personas un arrepentimiento posterior, debe ganar la democracia”.

Foto: Especial

Sonora​​​​​​​



Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras: ”Yo invito este 6 de junio a salir a votar, a hacer la diferencia, salir a votar, que elijamos al nuevo gobierno, porque si nosotros no votamos, ese voto se va a ir a una persona que, a la mejor, no queríamos”.

Foto: AMALIA ESCOBAR. EL UNIVERSAL​​​​​​​

Sinaloa

Aidé Ruíz, ama de Casa: ”Ya tengo definido mi voto para gobernador y para la presidencia municipal de Culiacán: será para candidatas mujeres, porque me siento identificada con ellas, por su trayectoria, luchas y defensa del género”.

Foto: JAVIER CABRERA. EL UNIVERSAL​​​​​​​

Querétaro



Cecilia Rivera, cantautora oaxaqueña: ”Para mí como mujer es importante votar, ya que nosotras también tenemos el derecho de elegir. Somos de pensamientos y formas diversas de ver la vida, pero debemos hacer visible la voz y opinión de la mujer”.

Foto: Cortesía