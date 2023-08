Este miércoles, durante la reunión que Beatriz Paredes tuvo con Alito Moreno y la dirigencia nacional del PRI, ella, en su discurso, aceptó que los resultados que revelaron las encuestas son "irreversibles".

En su discurso, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, Paredes dijo que "estiramos la liga hasta donde fue posible, siempre he estirado la liga hasta donde es posible".

“En estos días se ha levantado un debate, que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas”, dijo a los priístas.

La senadora Paredes Rangel dijo que el proceso interno del Frente culminará cuando Comisión Organizadora la decida, pues eso “no es cuestión de quiénes somos candidatas”.

Beatriz Paredes y Alito Moreno. Miércoles 30 de agosto de 2023. Foto: Especial

Expresó su respeto y reconocimiento a Xóchitl Gálvez, de quien –dijo- aprecio sus expresiones cuidadosas hacia su persona.

“Su talento y estilo personal imprimió una nueva dinámica al proceso y la llevó a alcanzar los resultados de todos conocidos” reconoció.

Aseguró que la construcción del Frente Amplio por México nos trasciende, es una propuesta que, si se tiene la aptitud de articularla, le podrá dar opciones a las fuerzas democráticas del país, para que nuestra sociedad tenga alternativas y 2024 no se presente como una opción unívoca de derrota, pero una tarea que debe darse con toda transparencia, ajena a toda suspicacia, tanto en la selección de todas las candidaturas, como en la definición de sus directrices programáticas.

Dejó en claro que es una gente de misiones, no de posiciones. “Para que aquellas balas venenosas que de repente oscurecen el escenario, no profundicen, no aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso de la Unión ni a la Ciudad de México”.

Esta tarde, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, "Alito", dio un mensaje sin Beatriz Paredes, en el que dijo que su partido respaldará a Xóchitl Gálvez como candidata de unidad en el Frente Amplio por México.

Moreno aseguró que el apoyo de Paredes será fundamental en el destino del Frente, y se refirió a ella como una amiga, sin embargo, Paredes no estuvo presente en el anuncio.

Anuncio de Alejandro Moreno en relación al resultado de las encuestas del Frente Amplio por México. Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Paredes agradeció la solidaridad y apoyo de sus compañeros de partido, diputados y senadores, como a Rubén Moreira y Rolando Zapata, pero particularmente, expresó su reconocimiento a su dirigente nacional Alejandro Moreno.

“La verdad es que metí a Alito en un brete, porque era muy difícil, muy difícil, para el dirigente de nuestro partido, que una persona con la que había trabajado tantos años se involucrara en este proyecto. Y apreció mucho su solidaridad, su identidad y cómo pudo conducir, con gran imparcialidad, este proyecto y al mismo tiempo siendo siempre solidario con su amiga. Gracias”.

ml