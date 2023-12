Monterrey, NL- Durante el último acto oficial, seis horas antes de separarse de la gubernatura con una licencia de seis meses, Samuel García Sepúlveda afirmó que va a pintar de naranja todo México y pidió ayuda a los nuevoleoneses para que llegue a la Presidencia de la República el primer regio y el más joven en la historia del país.

Ante más de dos mil personas reunidas en el Macro Centro San Bernabé, una zona de clases populares del poniente de la ciudad, García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú encabezaron una "Celebración con Mujeres Poderosas", un evento prenavideño organizado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, donde hubo comida, música y regalos para los asistentes.

Varias mujeres tomaron el micrófono para agradecer a Samuel y Mariana "todo lo que han hecho por Nuevo León".

Una de ellas le dijo que, decepcionada del PRI y el PAN ahora votará por él y MC, ya que es fan de Luis Donaldo Colosio, pero "como no soy hipócrita le voy a decir que seguimos batallado por falta de agua y quien me diga que no es cierto, es un hipócrita si no fuera por eso hoy lo apoyaría el 100 por ciento de Nuevo León".

Aplausos a Colosio gritó Samuel y comentó que le ha pedido a Martha Herrera Secretaría de Igualdad de su gabinete que compita por Monterrey; pero no se anima.

Ante el reclamo de que hay desabasto de agua, señaló que el 15 de diciembre "terminamos El Cuchillo II y ya no habrá falta de agua nunca más, puro Movimiento Ciudadano", dijo eufórico.

"Yo creo que es el momento de las chicas super poderosas y creo que el 2 de junio vamos a pintar el país de naranja, ¿sí o no? Vamos a darle con todo", expresó mientras la multitud coreaba "Se ve, se siente Samuel está presente".

Para cerrar, dijo el todavía gobernador en funciones, quiero darles las gracias y decirles "imagínense en dos años en el nuevo Nuevo León todo lo que logramos, ahora lo que vamos a lograr el primer regio a la Presidencia, el presidente más joven en la historia de México y además Tigre, papá, sí se puede".

Bueno, concluyo "que tengan un excelente viernes y a partir de mañana, ayúdenme para que a Nuevo León por primera vez en la historia lleguen más dinero y proyectos al mejor estado de México".

