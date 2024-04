Mauricio Tabe, candidato del PAN-PRI-PRD a la alcaldía Miguel Hidalgo, asegura que busca la reelección porque ha dado resultados y quiere defender sus logros y comenta que Morena no tiene ninguna posibilidad de regresar a la demarcación, porque los vecinos se hartaron y los echaron hace tres años. Acepta que no está confiado, pero sí ocupado en ganar la elección este 2 de junio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Tabe recalca que en dos años y medio lograron ser una de las tres alcaldías más seguras de la Ciudad gracias al programa Blindar MH; además, pusieron primero a las mujeres y jefas de familia y conservaron los programas sociales. Asimismo, recalca que hoy Miguel Hidalgo tiene las mejores calles y parques de la Ciudad, y también son la capital de la reactivación económica.

“Vamos a defender los logros y vamos por más para ser la alcaldía número uno en seguridad, la más segura; para que los programas sociales sigan llegando, primero, para las mujeres y evitar que se vuelvan a usar políticamente; para que todas nuestras calles y parques estén mucho más bonitos y sigamos invirtiendo como lo hemos hecho en nuestros barrios y que siga siendo la Miguel Hidalgo la mejor para vivir”, dice el panista.

¿Está confiado en ganar la reelección?

—No [estoy confiado], estoy ocupadísimo en ganar la elección porque yo tengo una responsabilidad con mis vecinos que confiaron en nosotros, con nuestro equipo de trabajo que está entregado en cuerpo y alma, y estamos ocupados porque sabemos que van a querer hacer muchas tranzas, entonces los vamos a enfrentar con las ideas, convenciendo a la gente y no vamos a dejar que la mentira se propague, porque en dos años y medio puras mentiras y calumnias y no les tenemos miedo”.

Argumenta que si gana la reelección, y con Santiago Taboada como jefe de Gobierno, habrá más recursos para poder invertir en mercados, arreglar escuelas públicas y hacer que los barrios sean mágicos.

Siendo autocríticos, acepta, hubo una curva de aprendizaje que lo llevó a identificar los problemas más sensibles de las colonias y por eso metieron el peso a peso que fue poner recursos adicionales al Presupuesto Participativo para que fueran los vecinos los que eligieran qué hacer en las colonias.

¿Cuáles son sus propuestas concretas para el próximo trienio?

—Ser la alcaldía más segura, que los programas sociales lleguen a quienes más los necesitan, primero para las mujeres y continuar con nuestros programas, como Manos a la Olla; el de las Jefas, y darle un valor agregado en capacitación para el empleo para las jefas de familia; continuar con nuestro rescate de espacios públicos: calles parques y deportivos de primera, nada de cuarta. Queremos hacer los barrios mágicos, los entornos de los mercados, el corazón del barrio ponerlo de primera para que se vuelva más atractivo; seguir siendo la capital de la reactivación económica y no ponerle el pie a los empresarios”.

Tabe detalla que su intención es arreglar el entorno de los mercados, meterle una “manita de gato” a las banquetas, luminarias, y reordenar el espacio público y hacer que conviva armónicamente el comercio popular con la comunidad.

Señala que Morena no tiene ninguna posibilidad de regresar a la alcaldía, pues hace tres años los vecinos se cansaron de ellos y los sacaron por una amplia mayoría. Adelanta que esto mismo sucederá en la Ciudad: “Morena ya se va”.

Puntualiza que esta elección representa la oportunidad de cambio en la Ciudad, y defender la Ciudad y defender a México desde Miguel Hidalgo. “Queremos que Miguel Hidalgo sea el bastión de libertad, el bastión de defensa de México, porque esta elección significa muchísimo, Morena destruye todo lo que toca”.

Al cuestionarle sobre el candidato de Morena, Miguel Torruco, asegura que Morena no representa ninguna amenaza ni en la alcaldía, ni en la Ciudad, aunque insiste en que van a dar la batalla y no se va a confiar.

Sostiene que hace tres años se enfrentaron al poder, al dinero y a la manipulación, y ganaron gracias a la gente y a los recorridos que hicieron, por lo que confió en que esta situación se repetirá en la presente campaña y dejó claro que no utilizará el aparato delegacional con fines electorales.

¿Qué le dice a los vecinos de Miguel Hidalgo que lo van a ver haciendo campaña?

—Quiero ser reelecto para seguir sirviendo. Me va a dar mucho gusto saludarlos, agradecerles la confianza y que me digan puntualmente qué es lo que más le duele a sus colonias para ponernos las pilas y manos a la obra cuando lleguemos al gobierno. Y decirles que tengo un llamado con la historia para defender a México y salir a votar este 2 de junio: no nos creamos el canto de que la elección ya está definida, la elección la decidimos las y los mexicanos, tenemos ese llamado en defensa de la libertad, la justicia, los derechos y la patria para que acabemos con este gobierno que manda al diablo a las instituciones.