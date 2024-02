El precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, anunció que impulsará una consulta popular para que las y los ciudadanos de Nuevo León decidan si la refinería de Cadereyta debe ser clausurada.

"La refinería de Cadereyta está dañando seriamente el medio ambiente en Nuevo León, y lo más grave de todo es que las niñas y los niños son los más afectados, los estamos dejando sin futuro. Por esta razón, inscribiremos una solicitud en San Lázaro para hacer una Consulta Popular para cerrar la refinería de Cadereyta. Vamos con todo #LoNuevoApenasComienza", escribió en su cuenta de X.

En la publicación, el legislador compartió un video en el que recordó que en los últimos años ha luchado contra energías contaminantes, como el carbón y el petróleo, y particularmente contra la termoeléctrica de Tula "que contamina todo el aire del Valle de México", y la refinería de Cadereyta, en Nuevo León.

"Que hace que millones de niños y de niño respiren veneno, así como se los digo, no es exageración, es como si le inyectáramos veneno, todos los días, a nuestras niñas y niños y eso no tiene justificación, máxime cuando las energías renovables son mucho más baratas y se lleva el futuro hacia trenes eléctricos, autos eléctricos, autobuses eléctricos y otras formas de movilidad", declaró.

Álvarez Máynez detalló que será mañana martes, 6 de febrero, cuando presente formalmente la solicitud para que haya una consulta popular para clausurar la refinería de Cadereyta.

"No nos vamos a esperar a que cambie el gobierno, no nos vamos a esperar a ver si con el voto y no sé qué, no, se puede hacer desde ahora con los instrumentos que tenemos legislativos esta clausura de la refinería de Cadereyta", expresó.

Sin mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, el precandidato presidencial recordó que hay quienes sostienen que la consulta popular es para que la gente decida.

"Queremos que la gente decida sobre el futuro de Nuevo León y sobre la calidad del aire que respiran sus hijas y sus hijos, y sobre un tema tan importante que es el medio ambiente que es el que más nos debería de preocupar", concluyó.

