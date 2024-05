A 10 días de la elección, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a la morenista Viridiana Valencia Vargas, diputada con licencia del Congreso de Colima, y la declaró elegible para participar en la contienda electoral por la alcaldía de Colima; sin embargo, la dirigencia de Morena decidió que no le regresará la candidatura y mantiene como su abanderada a la ex-emecista Azucena López.

Valencia Vargas nunca pudo iniciar campaña debido a que el Consejo Municipal Electoral de Colima y el Instituto Electoral del Estado rechazaron su inscripción como candidata al no haber acreditado con documentos oficiales una residencia de por lo menos tres años en el municipio para aspirar al cargo de alcaldesa, como lo marca la ley electoral del estado.

Valencia impugnó la resolución pero en lugar de acudir al Tribunal Electoral del Estado de Colima acudió directamente ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en esa ocasión ni siquiera entró al estudio del asunto por considerar que Valencia debía agotar primero las instancias estatales.

Así, su caso llegó al Tribunal Electoral del Estado de Colima y al analizarlo determinó que no había documentos probatorios suficientes para acreditar la residencia de la política morenista en la capital del estado e incluso señaló que el expediente estaba plagado de mentiras y contradicciones.

Valencia Vargas impugnó de nuevo y su caso llegó otra vez a la Sala Regional Toluca del TEPJF, que el 2 de mayo pasado, al analizar los documentos aportados ratificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima y la declaró inelegible, por lo que otorgó a Morena 24 horas para reemplazarla y nombrar a otra persona como candidata.

El partido eligió como su candidata a la ex-emecista Azucena López, cuyo único cargo público ha sido el de presidenta del DIF Colima. Foto: Facebook

Para entonces había pasado un mes sin que Morena pudiera hacer campaña por la alcaldía de Colima y en una negociación que sorprendió a muchos militantes, el partido eligió como su candidata a la ex-emecista Azucena López, cuyo único cargo público ha sido el de presidenta del DIF Colima cuando su esposo, el ex-panista y ex-emecista Leoncio Morán fue alcalde.

A pesar de esto, Valencia Vargas volvió a combatir la resolución en su contra y llevó el asunto hasta la Sala Superior del TEPJF, donde fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien en un principio presentó un proyecto de resolución que confirmaba la inelegibilidad de la morenista, pero el proyecto fue retirado de la discusión en la sesión pública del 15 de mayo.

Este martes 21 de mayo por la noche la Sala Superior del TEPJF publicó un nuevo proyecto de resolución donde De la Mata Pizaña cambió sus argumentos y consideró que se debía ponderar la residencia “real, material o efectiva” de Valencia Vargas en el municipio de Colima, situación que en su opinión se acreditó con suficiencia; en la sesión de este miércoles 22 de mayo el nuevo proyecto fue aprobado con tres votos a favor y uno en contra.

Después de conocer la sentencia, Valencia Vargas dio una conferencia de prensa junto con la dirigente estatal de Morena, Dulce Huerta, y la candidata a la alcaldía de Colima, Azucena López, para anunciar que a pesar de que la Sala Superior le dio la razón, no regresaría a la candidatura.

“Hoy queda en evidencia la injusticia y el equivocado proceder tanto de las instancias jurisdiccionales anteriores como del Instituto Electoral, que no sólo me negaron mi derecho, sino que alevosamente le quitaron a mi partido la posibilidad de tener candidatura y de hacer campaña todo un mes, la mitad de la campaña. Pero, por más injusto que sea en términos personales, siempre he dicho que este tema no es un asunto personal”, dijo.

