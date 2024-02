Rossana Reguillo, coordinadora de Signa Lab del ITESO, instancia que se encargará de la selección de preguntas para el primer debate presidencial, decidió apartarse del proyecto para abonar a la confianza e imparcialidad, tras los reclamos de Morena, PT y Partido Verde que la acusaron de estar en contra del movimiento de la Cuarta Transformación.

Morena presentó un proyecto para que el INE asumiera la responsabilidad de seleccionar las preguntas, en lugar de Signa Lab, que forma parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), al considerar que podría tener una actuación parcial. Sin embargo, fue votado en contra por unanimidad de las consejerías.

En sesión del Consejo General del INE, la consejera Carla Humphrey informó que Rossana Reguillo decidió “dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso”.

Tras consultar con el personal del Departamento de Signa Lab y con el rector del ITESO, sostuvo que se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor requerido.

“Aquí ninguna consejería de este Instituto propuso a ninguna de las universidades ni instituciones académicas. Fue la coordinación de Comunicación Social de este Instituto. Aquí no hay decisiones unilaterales”, subrayó la consejera.

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, consideró que sigue siendo incierta la separación de Rossana Reguillo del proyecto, ya que aún no se ha formalizado. Además, no desistió de la petición de que sea el INE la instancia encargada de esta tarea.

“Creemos que llega tarde; creemos que el daño está hecho, incluso observamos una serie de participaciones mediáticas de la señora Rossana Reguillo que poco abonaron al proceso”, apuntó.

El representante del PAN, Germán Martínez, acusó que “hay cierta resistencia al conocimiento, a la inteligencia, se está vetando, se está censurando, hay una inquisición clara contra Rossana Reguillo, que es absolutamente injusta no por sus tuits, sino por sus trabajos claros”.

El consejero Jaime Rivera aseguró que se ha seleccionado a una institución académica para que realice este trabajo altamente especializado, que garantice objetividad, imparcialidad y eficiencia.

“¿Que si esto lo podría hacer el INE por sí mismo? No, no puede hacerlo el INE. El INE no tienes esta especialidad para procesamiento de datos de esta forma como lo he descrito”, expresó.

La consejera Dania Ravel, consideró que ya no tienen facultad para modificar el acuerdo en el que designaron a la institución como responsable de la selección de preguntas. Y que, en todo caso, está en el ámbito del Tribunal Electoral, donde se presentó una impugnación.

El laboratorio estará encargado de realizar una selección muestral estratificada de preguntas, asegurando la representatividad de los temas seleccionados para el debate y la región de origen de las preguntas.

Este proceso incluirá una revisión final basada en procesamiento de lenguaje natural, y revisión manual para garantizar la adherencia a los criterios de selección como la relevancia temática, comprensibilidad, neutralidad y ausencia de sesgos.

Para la selección de preguntas, SignaLab aplicará varios procesos de análisis de datos, incluyendo una depuración inicial, ponderación, análisis de rutas semánticas, identificación y agrupación de tópicos comunes, modelos de lenguaje y técnicas avanzadas de visualización de texto.

