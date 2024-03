Salina Cruz, Oaxaca.- El exsubsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, es el responsable del exceso de muertes en México por la pandemia de Covid-19, por lo que debe enfrentar a la justicia, advirtió la candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz.

De gira por esta entidad, donde se reunió con pacientes que padecen diversas enfermedades crónicas y no han tenido buena atención de instituciones públicas, Gálvez Ruiz reveló que un grupo de científicos mexicanos demostró que López-Gatell es responsable de miles de muertes por no haberle hecho caso a la ciencia.

“Hicieron una línea de tiempo y han podido demostrar que Hugo López-Gatell no atendió a la ciencia, porque en el momento que se supo que el Covid se transmitía por aerosoles y no por gotículas, el uso de cubrebocas era clave y él se atrevió a decir que no servía”, comentó.

“Y el no haberle hecho caso a la ciencia hizo que hubiera más personas fallecidas por Covid”, apuntó, al remarcar que hubo países como Chile, que gestionaron mejor la pandemia, le hicieron caso a la ciencia y pudieron evitar muertes. Me parece que Hugo López-Gatell, en algún momento de su vida, tiene que enfrentar a la justicia, porque él es el responsable del exceso de mortalidad”, enfatizó.

Xóchitl Gálvez subrayó que en el caso particular de la Ciudad de México hubo un exceso de mortalidad del 50%.

