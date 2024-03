Salina Cruz, Oaxaca.- Es una ilegalidad el apoyo de 110 dólares mensuales que otorga el gobierno mexicano durante medio año a migrantes venezolanos que son repatriados, denunció la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Entrevistada durante su visita a esta ciudad, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tomar decisiones respecto del presupuesto de los mexicanos sin consultar al Congreso.

“Es que el presidente piensa que el dinero público sale de su bolsa, por eso le dice a los ‘Servidores de la Nación’ que vayan y le digan a la gente que él les da la pensión de adultos mayores. Él piensa que él puede disponer del presupuesto público como ha dispuesto y me parece que sí es ilegal”, puntualizó.

Xóchitl Gálvez afirmó que quien debe aportar los recursos para la repatriación de migrantes venezolanos es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuya dictadora ha orillado a más millones de personas a salir de su país para buscar la supervivencia en otras naciones.

“Maduro debería de ser la persona que le estuviera pagando a los venezolanos. Desde que Hugo Chávez llega al poder y lo sucede Maduro han salido de Venezuela 7.8 millones de venezolanos. Eso es una tragedia humana, la gente va a buscar una oportunidad que no está encontrando en Venezuela. El presidente apoya a un dictador de esta manera y cuando en México hay gente que ni siquiera sale al día; aquí en nuestro país hay pobreza extrema, hay mucha gente que come una vez al día y yo creo que no estamos para regalar el dinero de los mexicanos, con todo respeto para el Presidente", indicó.

Gálvez critica cobijo de Morena a expriistas

Por otra parte, criticó que Morena haya dado cobijo a expriistas que están señalados por irregularidades cuando fueron funcionarios públicos, como el exgobernador Alejandro Murat.

“En Oaxaca ha habido muchos hampones, los Murat, los Eviel, no manchen yo los conozco a todos. Tengo muchos años de trabajar en Oaxaca. Morena no se puede jactar de llevárselos a través del Verde. Gente que le ha robado, saqueado Oaxaca. Conozco Oaxaca, yo creo que más que cualquier estado.

“Me sorprende cómo se transformaron en una velocidad los viejos malos priistas, de los que tanto se quejaban. Pues ahora lo veo allá. Entonces, la corrupción en Oaxaca, pues, Murat estaba acusado de cinco mil millones de pesos en el Infonavit”, apuntó.

Recordó que apenas hace unos meses el actual gobernador, Salomón Jara, hablaba pestes de Alejandro Murat. “No sé qué piensa el gobernador de que ahora lo tiene sus filas”, señaló.

