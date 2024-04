El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, dejó claro que van a defender su triunfo en las elecciones de este 2 de junio.

Al encabezar una conferencia de prensa con la mayoría de los candidatos a las alcaldías, sostuvo que en Morena están nerviosos, por lo que han comenzado a cometer delitos electorales como bajar propaganda o condicionar el voto.

Ante esto, dijo, van a denunciar y no van a dejarlo pasar, y al cuestionarlo sobre si esto es la antesala a impugnar o resolver la elección en los tribunales, sostuvo que si bien ganarán en las urnas, van a defender esta victoria.

“Lo que estamos haciendo es defender la elección porque les vamos a ganar con votos, nosotros les vamos a ganar en las urnas, lo único que no vamos a permitir es que sigan con esta alteración y la vamos a denunciar… No es un tema de tribunales, es que se aplique la ley. Si tuvieran 15 mil puntos arriba como presume la candidata de Morena no estarían así de nerviosos, por eso lo reitero, no nos vamos a dejar, se confundieron y se equivocaron, se toparon con pared con nosotros. Lo vamos a lograr y les vamos a ganar en las urnas, pero vamos a defender el resultado, por supuesto”, comentó.

En este sentido, pidió de nueva cuenta a las autoridades capitalinas sacar las manos de la elección y cumplir la ley, pues evidenció que policías están más preocupados en detener brigadistas que en combatir ilícitos.

“A pesar de sus cochinadas les vamos a ganar, pero queremos que quede documentado lo que está pasando en una Ciudad que, aunque se resistan, el cambio viene”, sostuvo.

Santiago Taboada le demandó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no “ser porra” y aplicar las sanciones correspondientes ante estas conductas irregulares, y subrayó que no van a dejar de marcar los foules.

El abanderado de PAN, PRI y PRD apuntó que harán estas conferencias de prensa semanales para evidenciar las irregularidades que detecten en cada una de las alcaldías.

Quejas de los alcaldes

La candidata Lía Limón destacó que en Álvaro Obregón han encontrado participación de servidores públicos locales y federales en la campaña de Morena; además de que están retirando publicidad en camionetas sin placas.

Luis Mendoza pidió al jefe de Gobierno, Martí Batres, que deje de meter las manos en la elección en la Benito Juárez, y que mejor se dedique a atender el tema de la presunta agua contaminada en la demarcación.

Alejandra Rojo de la Vega acusó que hay desvío de recursos públicos desde la propia alcaldía Cuauhtémoc y de Zacatecas para favorecer a la candidata de Morena. “No hay piso parejo”.

Karen Quiroga dejó constancia de que en Iztapalapa las cosas se están complicando, pues la Fepade en la Ciudad de México está acusando a sus simpatizantes de presunta compra de votos. Asimismo, denunció que trabajadores de la alcaldía han bajado y rayado su propaganda, y que Clara Brugada quiere “corporatizar” el voto en la demarcación.

Mauricio Tabe recordó que cuatro integrantes de su equipo de trabajo fueron “levantados” en la Miguel Hidalgo la semana pasada por la colocación de propaganda, y sostuvo que la policía capitalina está más preocupada y distraída en cuidar los pendones de Morena que en proteger a las y los vecinos.

Alfa González señaló que en Tlalpan su propaganda ha sido tapada, y sostuvo que si bien van a ganar el 2 de junio, también van a denunciar las irregularidades que observen.

Ana Karen Yáñez subrayó que han sufrido intimidaciones durante su campaña en Tláhuac, y que han presionado a la gente con el tema del agua para votar a favor de Morena.

