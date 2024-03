El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, apuntó que estamos viviendo una elección de Estado, por lo que pidió al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sacar "tarjetas amarillas" contra el mandatario capitalino y secretarios, quienes -dijo- constantemente han estado metiéndose en la elección.

En entrevista, tras realizar un recorrido por la Nueva Viga, fue cuestionado sobre el actuar de los secretarios de la Ciudad, quienes a diario responden o aclaran sus dichos de campaña.

“Esa es la elección de Estado, no podíamos esperar menos de ellos (secretarios), pero lo que vamos a hacer, así como lo hicimos ayer en el INE, vamos a ir a la autoridad electoral, que espero el OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales) les ponga tarjeta amarilla, eso fue lo único que les pedí el día que me registré, que actuaran como árbitro y espero que lo hagan pronto porque ya es una actuación sistemática. Pero no se preocupen, es el tamaño del miedo y ya se van”, puntualizó.

Santiago Taboada aseguró que seguirá recorriendo las calles de Iztapalapa, territorio de su contendiente Clara Brugada. (FOTO: especial)

Asimismo, dejó en claro que seguirá recorriendo las calles de Iztapalapa, territorio de su contendiente Clara Brugada. “Tan voy a seguir viniendo, que ya hasta el presidente habló de Iztapalapa cuando durante seis años no le importó una sola obra de agua”.

El representante del PAN en el IECM, Andrés Sánchez, coincidió en que este comportamiento ilegal de los funcionarios es por miedo, porque Santiago Taboada representa una amenaza creíble para Morena de perder la Ciudad, que es el gobierno más importante del país, después de la Presidencia.

“Por supuesto que vemos un intervencionismo de todos los niveles de gobierno, haremos las denuncias correspondientes ante el INE, ante el IECM y hacemos un llamado generalizado a los servidores públicos de todas las fuerzas a dejar de interferir ilegalmente en las elecciones”, apuntó.

