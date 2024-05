El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, hizo tres propuestas concretas para combatir la contaminación en la Ciudad de México: construir la Planta Termovalorizadora para quemar basura y convertirla en energía, darle mantenimiento al Metro y apostarle al transporte público eléctrico.

Al asistir a la Expo Desarrollo Inmobiliario fue cuestionado sobre su estrategia en la materia, y delineó lo que haría en caso de ganar la Jefatura de Gobierno este 2 de junio.

Comentó que la contaminación en la Ciudad no es sólo por la Refinería de Tula, sino porque el transporte público de la Ciudad ya es viejo y contaminante, por lo que se requiere dar un paso a la electromovilidad, la cual, dijo, no se dará por decreto.

Transportistas sustituyan sus unidades

“Tenemos que generarles incentivos, hacer puentes, tenemos que darle a los transportistas concesionados acceso a créditos para que sustituyan sus unidades, pero sin endeudarlos de por vida, y que la palanca de ese crédito sea el título de concesión”, apuntó.

Comentó que también se requiere darle mantenimiento al Metro, que es la columna vertebral de la movilidad, para hacerlo un transporte accesible y eficiente, y con esto evitar el exceso de vehículos en las calles.

Bloqueo de transportistas. Foto: Especial

Planta Termovalizadora

Otro punto importante dijo, es echar a andar la Planta Termovalizadora para que, en lugar de enterrar la basura, se queme. En entrevista posterior descartó que esto sea más contaminante.

“La Termovalorizadora lo que nos va a permitir es que esa basura se transforme en energía… (¿no va a contaminar más?) no, no, al contrario, es evitar que tengamos estos tiraderos, que la basura, la quema de basura no se hace a cielo abierto, es a través de unos equipos que te permiten transformarla en energía. Es la importancia de un proyecto de futuro que inclusive está probado en otras parte del mundo”, sostuvo.

Funcionamiento del Metro

La energía que se genere en esta planta, subrayó, sería para el funcionamiento del Metro, lo que permitirá ahorrar dos mil millones de pesos.

En este sentido, Santiago Taboada precisó que el viaje en el Metro se mantendrá en cinco pesos, aunque aceptó que sí habría tarifas diferenciadas, pero a la baja.

“Claro (habrá tarifas diferenciadas) pero para quienes tengan menos trayectos, pero de cinco pesos no va a pasar”, dejó claro.

Al final de su participación con los desarrolladores, el candidato del PAN, PRI y PRD se encontró con la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, quien también tuvo participación en este foro.

El exalcalde de Benito Juárez invitó a los trabajadores y a la población en general a asistir a la gran “marea rosa” el domingo en el Zócalo, en donde será uno de los oradores, y dijo que esto será como un cierre de campaña adelantado, pues se le fiscalizará como gasto.

