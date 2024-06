10 acciones para mejorar la seguridad en México (II)

Ayer les platicaba que al compartir mi columna titulada “Felicidades Sra. Presidenta, le quedan 3 meses y 28 días” con mis compañeros(as) de la preparatoria del Colegio Madrid, dos de ellas me preguntaron qué acciones recomendaría yo para mejorar la seguridad pública en nuestro país.

Una de ellas, Jimena, me pidió lo siguiente: “¿Qué salidas propones para la seguridad? Pon 10 puntos.” (amamos los decálogos ¿verdad?). Mi campo de experiencia durante 36 años siempre ha sido en la seguridad privada, nunca he participado en tareas de seguridad pública, pero consideré que la petición era de interés para todos, solamente que en mi columna de ayer lunes se me acabó el espacio con la descripción de la primeras cinco acciones de la lista.

Así es que, a continuación, complemento el decálogo (más uno) que empecé ayer:

6) Atacar frontalmente a las organizaciones criminales, en especial a las más violentas, con toda la fuerza del Estado hasta desintegrarlas como ocurrió con los Zetas en Tamaulipas o Los Caballeros Templarios en Michoacán. ¿Así o más claro?

7) La Guardia Nacional no equivale a la Policía Federal. No sé porque el gobierno asume que un elemento uniformado y armado puede llevar a cabo labores de policía. El entrenamiento militar no se asemeja al entrenamiento policial. Y así como uno puede hacer una carrera por décadas en las Fuerzas Armadas, lo mismo pasa en las fuerzas policiales. Podrán seguir aumentando la cantidad de soldados y marinos en la Guardia Nacional y las cosas permanecerán igual. Necesitamos policías profesionales y de carrera en los tres órdenes de gobierno.

8) Legalización de drogas blandas, incluyendo la mariguana. Sí, ya sé, este es un tema espinoso. La guerra contra el narcotráfico declarada por el presidente Richard Nixon en 1971 implicó un enfoque agresivo hacia la aplicación de la ley en contra de los productores, distribuidores y vendedores de drogas ilegales, pero también contra los consumidores de estas. Mucha gente está presa por poseer unos cuantos churros de mota para su consumo personal. A esta altura del partido, resulta ridículo seguir con la misma estrategia de prohibicionismo y existe mucha experiencia acerca de la legalización y regulación en distintos países de las cuales podríamos aprender. Eso sí, la Secretaría de Salud se tendría que involucrar en este tema.

9) Si algo le ha causado daño a México ha sido la politización del tema de la seguridad. Tema que se politiza se pudre por intereses opuestos entre la clase gobernante. En la iniciativa privada se establecen Indicadores Clave de Rendimiento (KPI por sus siglas en inglés) y si estos no se cumplen en tiempo y forma, se hacen ajustes y cambios a la estrategia (puede ser de producción, ventas, calidad, etc. no necesariamente de seguridad). En la presente administración se estableció una estrategia (la que sea que esta haya sido) desde el inicio y así se fue el sexenio, sin voltear hacia atrás ni a los lados… y así rebasamos los 189,000 homicidios dolosos y contando.

10) El sector empresarial no debe estar exento de poder ayudar a los gobiernos locales, pero brindando ayuda en especie (equipos, vehículos, capacitación, tecnología, etc.) y no en dinero en efectivo. Nuevo León y la Comarca Lagunera fueron grandes ejemplos de esto hace unos años.

11) Las grandes organizaciones criminales mexicanas no serían lo que son sin su gran poder de fuego. Ocho de cada 10 armas ilegales incautadas en nuestro país son de origen norteamericano. Marcelo Ebrard tuvo un gran acierto al demandar a varios de los grandes fabricantes de armas (Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger) en Estados Unidos. No se emocionen, la demanda sigue viva pero este tema se resolverá en tribunales en varios años. Alguien tiene que hacer algo para detener el flujo de armas de calibre militar hacia nuestro país en el corto plazo.

POSTDATA - Es de vital importancia entender que estas acciones no solo corresponden al poder federal, algunas pueden ser impulsadas a nivel estatal, pero se requiere una voluntad férrea a prueba de todo… veamos que hacen los 9 nuevos gobiernos estatales con este tema.

Consultor en seguridad y manejo de crisis

@CarlosSeoaneN