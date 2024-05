El candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, advirtió que de ganar en las urnas el 2 de junio y no ser reconocido, apoyará que la ciudadanía tome las calles y haya una movilización para defender la victoria.

“Así y lo digo: si es necesario la movilización de la ciudadanía que nos ha venido acompañado, lo vamos a hacer. Ya les demostramos que el Zócalo no es de ellos, porque ya lo llenamos dos veces, entonces, si lo tenemos que volver a llenar, lo vamos a hacer, porque lo más importante es defender el triunfo del 2 de junio”, afirmó.

Aunque aclaró que no promoverá plantones, como el que se dio hace años en Paseo de la Reforma y que alentó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

A la pregunta de una integrante de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) sobre ¿cómo va la tendencia en la CDMX y qué ocurriría en caso de que siendo ganador no sea reconocido?, respondió: “Yo he demostrado que no soy dejado. No habrá manera de que ganando la elección el 2 de junio ellos quieran arrebatarnos en la mesa. No hay manera”.

En entrevista con medios, precisó que “por supuesto que primero confiaremos que el árbitro electoral llevaría a cabo junto con el tribunal su papel. Yo confío mucho en el tribunal electoral, pero bueno, también la gente tiene todo el derecho a manifestarse y tomar las calles, para manifestarse y exigir que se respete un resultado electoral”.

Taboada dijo estar consciente de que es una elección de Estado “y de que nos estamos enfrentando al aparato. Yo no les tengo miedo, se los demostré en los últimos tres años, aquí los espero”.

Ayer, Santiago Taboada también participó en un encuentro con la comunidad estudiantil del Tecnológico de Monterrey, donde aseguró que es un panista profundamente liberal, “que ha respetado, respeta y respetará el acceso a todos los derechos conquistados. Ni un derecho para atrás en la Ciudad de México.

“Una locura”, afirmó el candidato de Va por la CDMX a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, sobre la propuesta de incrementar la tarifa del Metro.

Taboada señaló que al contrario, quienes realicen viajes cortos, deberían de pagar menos.

“¡No, hombre!, cómo crees. Es una locura. Al contrario, quien se mueva en tramos cortos tiene que pagar menos”, respondió el candidato del PAN, PRD y PRI ante los señalamientos de Morena.

Propuestas

Impulsará dos estrategias en términos de seguridad: de proximidad ciudadana, en el transporte público y reducir los tiempos de denuncia. Y dotar de facultades a la Subsecretaría de Inteligencia Policial.

de proximidad ciudadana, en el transporte público y reducir los tiempos de denuncia. Y dotar de facultades a la Subsecretaría de Inteligencia Policial. Se creará un grupo específico para combatir el narcomenudeo y la extorsión.

para combatir el narcomenudeo y la extorsión. Refrendó que se reducirán los trámites. Y se impulsará el sistema local anticorrupción.