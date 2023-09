Al reunirse con representantes de la comunidad mexicana que radica en Los Ángeles, California, la senadora Xóchitl Gálvez reconoció su aportación a la economía mexicana, que sin los 60 mil millones de dólares de remesas que envían a nuestro país, ya se habría colapsado.

Durante el encuentro con líderes de la comunidad migrante, la virtual candidata presidencial opositora propuso que parte de esos recursos se canalicen a los consulados de México en Estados Unidos para que los connacionales no tengan que pagar por los servicios que se ofrecen.

Además, pidió al gobierno mexicano que no ofrezca el cargo de cónsul a políticos como premio de consolación, pues quienes están al frente de los Consulados deben ser profesionales con amor al servicio público.

“Poner gente profesional que a veces pienso que en el Senado de la República se asigna un consulado como premio de consolación, no por capacidad técnica ni conocimiento del trabajo consular, de verdad no tienen compromiso ni la pasión ni las ganas de servir, pero es como ‘mira, no te puedo dar esto, pero te la doy de cónsul’, y no debería de ser, porque hay gente que realmente tiene un profundo amor por el servicio público, en ese sentido obviamente eso es clarísimo que así tiene que suceder”, expresó.

La legisladora del PAN criticó la política de seguridad del gobierno federal que tiene al país ensangrentado y con un nivel grave de violencia en estados como Zacatecas, de donde provienen muchos de los migrantes.

“Basta de la política de abrazos y no balazos, cuando los balazos han sido para los ciudadanos. No pretendemos acribillar a ningún delincuente, pero sí que se aplique la ley”, puntualizó.

Dijo que los migrantes mexicanos en Estados Unidos representan el estado número 33 del país, por lo que les ofreció todo su respaldo.

“Al final, lo que nos trae aquí yo digo que es el sueño mexicano, porque lo que buscamos es ayudar a nuestra familia, ayudar a nuestros padres, yo les digo, lo único que yo quería era sacar a mi madre de la pobreza y de la violencia, yo no tenía el sueño ni de ser senadora ni de ser empresaria, entonces, cuenten conmigo”, remarcó.

