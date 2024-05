El actor, comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez, compartió en sus redes sociales un video en el que llamó a votar este 2 de junio. "No quiero que te abstengas de votar, vota por el México que sueñas", pidió.

En el mensaje, Derbez aseguró que comprende el hartazgo y la apatía por salir a votar porque "el PRI nos robó y nos engañó por décadas, luego llego el PAN y como esperábamos ese cambio pero nada, estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI y nos volvieron a robar. Y como estábamos hartos la mayoría votó por Morena y ¿qué creen? nos volvieron a fallar, salieron iguales o peores", expresó.

Sin embargo, explicó que aunque no hay candidatos perfectos "estamos seguros es de lo que no queremos, si en las elecciones pasadas votamos por desesperación y no nos gustó ¡Pues echémoslos para afuera! ya aparecera el bueno, y si sí les gustó pues voten para que se queden ¡Pero voten!", dijo Derbez.

El comediante aseguró que no cree en los partidos politicos porque son una mezcolanza "En el PRI hay gente del PAN, PRD y Morena, en el PAN gente del PRI o Movimiento Ciudadano, en Morena...empezando por el Presidente (Andrés Manuel López Obrador)".

Pero, quizá aún haya candidaturas que honestas. "Debe haber alguien honesto, alguien que quiera México por encima de sus intereses, por esos por candidatos como esos son por los que debemos salir a votar", declaró el comediante.

El video se ha viralizado rápidamente y ha generado reacciones, debido a que Eugenio Derbez ha sido un crítico del gobierno de López Obrador, como en el caso del Tren Maya.

Guillermo del Toro y Enrique Krauze llaman a votar el 2 de junio

Apenas, ayer el director de cine mexicano, Guillermo del Toro hizo un llamado a salir a votar por medio de sus redes sociales.

"2 de junio- ¡A votar!", escribió en su cuenta de X.

A esta petición se sumó el historiador, Enrique Krauze, quien pidió a la ciudadanía participar activamente en la jornada electoral.

"Losa invito a votar a conciencia el próximo 2 de junio. No dejen su futuro a la suerte ni lo dejen en otras manos, su futuro está en el voto. Sin voto no hay democracia, sin democracia no hay libertad, sin voto ni libertad ni democracia no hay México.

