Cabo San Lucas, Baja California Sur.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, descartó que, el tercer debate presidencial se esté "descafeinando", tras quitarse el "cara a cara" para una confrontación directa.

En conferencia de prensa, en compañía de Gerardo Fernández Noroña, representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Sheinbaum detalló que, el formato del debate se define a partir de un concenso con los partidos políticos, y no por una presión a los consejeros electorales.

"No es que haya habido presión de los partidos, el formato del debate se decide a partir de un concenso con los partidos, no es que haya presión a los consejeros del INE", aseguró la candidata presidencial.

A pregunta expresa si se descafeinó el debate, Sheinbaum respondió: "No se está descafeinado".

En ese sentido, Gerardo Fernández Noroña aseguró que, los y él candidatos a la presidencia están de acuerdo con este nuevo formato que retirar el "cara a cara", y que lo que se busca con estos encuentros es dar propuestas y no hacerlo un espectáculo.

"El formato "cara a cara" es cuando hay dos candidatos; un formato "cara a cara" y el otro esperando a ver cómo se recetan los dos candidatos que están preguntando ¿Pues no? Lo que la gente quiere es escuchar las propuestas de quienes están buscando la presidencia y el conocimiento que tienen de los temas y no, y no hacer debate un espectáculo digamos", comentó.

Noroña agregó que se ha estado plantando que se "descafeinó" pero que no ha sido así, sino que hay bolsas de tiempo, y con temas de interés para la ciudadanía como la seguridad.

















