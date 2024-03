“Tenemos todo para ganar”, aseguró el candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada, durante un evento en la alcaldía Álvaro Obregón.

Precisó que hace cuatro meses estaba 25 puntos abajo en las encuestas, pero ayer ya alcanzó a la candidata de Morena por lo que visualizó su triunfo el 2 de junio, pues “caballo que alcanza gana”.

“Tenemos todo para ganar, tenemos una gran alianza con el PAN, PRI y PRD, porque con esos priistas, con esos panistas y esos perredistas, pero, sobre todo, con la sociedad civil, vamos a ganar la elección, por eso no se olviden de estas cinco cosas porque les van a prometer mucho, pero yo les voy a dar un consejo, en tres frases: tomen lo que les dan y voten por el PAN; Tú diles que sí y vota por el PRI; y toma lo que te den y vota por el PRD”, aseveró.

Lee también: Santiago Taboada promete ampliar horarios de la vida nocturna en CDMX

A las y los vecinos reunidos en el Deportivo Jazmín les dio a conocer “las cinco de Taboada”, sus propuestas más importantes de campaña en seguridad, agua, transporte y salud.

Prometió que de ganar la Jefatura de Gobierno se van a rehabilitar todas las escuelas de la Ciudad y que esta mejora empezará en la Álvaro Obregón.

“Vamos a arreglar las escuelas y no es un deseo, eso ya lo hice en Benito Juárez, le metimos dinero a las escuelas públicas porque no tenían baños, no tenían puertas en los baños, los pizarrones no servían y las bancas estaban abandonadas, por eso lo vamos a hacer juntos en toda la Ciudad de México y vamos a empezar en Álvaro Obregón”, apuntó.

Lee también: Extrabajadores de Participación Ciudadana dejan chaleco guinda para sumarse a equipo de Santiago Taboada

Santiago Taboada reiteró que no va a suspender programas sociales y que así contrario, los va a aumentar, por ejemplo, con el Salario Rosa Chilango, el cual irá acompañado con la reapertura de las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

Durante el encuentro, se escucharon porras como “Saldremos a votar y Santiago va a ganar”, y “Si votamos por Taboada, la delincuencia está acabada”, entre otras.

Al finalizar el evento, el candidato se encontró con la alcaldesa Lía Limón y se saludaron y tomaron fotos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul