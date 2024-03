El candidato de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada estuvo en Milpa Alta y recorrió el Centro de Acopio y comercialización Nopal-Verduras, donde escuchó de viva voz las necesidades de las y los locatarios, quienes le manifestaron la problemática en materia de movilidad y que necesitan apoyos para proyectos productivos.

A su paso por este lugar, se escucharon porras como “Santiago, Milpa Alta está contigo” y los típicos gritos de “Jefe de Gobierno, Jefe de Gobierno”.

“La parte de movilidad, la parte en la que muchos dicen que los tráileres es difícil acceder con ellos. La segunda tarea tiene que ver con proyectos productivos... ustedes vieron las necesidades, precisamente de estos productores que prácticamente desde las 2 de la mañana están trabajando, algunos nos dijeron que ya hace muchos años se dejó de hacer un esfuerzo por parte del gobierno", destacó en entrevista posterior.

Puntualizó que impulsará los proyectos de las mujeres para que sean emprendedoras en la Ciudad de México. “El apoyo a mujeres emprendedoras, para que ellas puedan sostener a sus familias y sobre todo mantener este esfuerzo que hacen en el campo, que hoy en día en la ciudad, está abandonado”.

Asimismo, dejó en claro que el presupuesto que le dedicará al sector del campo en su gobierno será de base cero, al tiempo que destacó la necesidad de resolver la crisis hídrica de la ciudad.

“¿Qué significa eso? que prácticamente con lo que hoy está (presupuesto) lo vamos a iniciar, no vamos a tomar el presupuesto de la ciudad como base porque hoy las prioridades en la ciudad no son ni la atención al campo, ni la atención a las mujeres, ni la atención al Metro, ni la atención al agua, ni la atención a la seguridad y otro gran problema que nos platicaban precisamente aquí, no debería de ser, pero es el conflicto del agua", puntualizó.

